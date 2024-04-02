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Испания
02 апреля 2024, 09:56 |
717
0

Названы игроки, каких хочет подписать Хави, если останется в Барселоне

Каталонский клуб может подписать как минимум двух игроков мирового класса

02 апреля 2024, 09:56 |
717
0
Названы игроки, каких хочет подписать Хави, если останется в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави дал понять руководству каталонского клуба, что в случае, если он не покинет «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона, летом команде будет необходимо усиление опытными футболистами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Хави рассчитывает, что «Барселона» сможет подписать кого-то из следующих футболистов: полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, хавбек «Баварии» Йозуа Киммих или полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди.

Подчёркивается, что каталонский клуб может подписать как минимум двух игроков мирового класса.

Напомним, в конце января нынешнего года Хави заявил, что покинет пост тренера «Барселоны» по окончании сезона. В свою очередь, руководство клуба неоднократно заявляло, что желает оставить испанского специалиста в стане «сине-гранатовых».

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Источник Mundo Deportivo
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