Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хави может остаться в Барселоне, специалисту приготовили другую должность
Испания
28 марта 2024, 11:39 |
230
0

Хави может остаться в Барселоне, специалисту приготовили другую должность

Специалист возглавляет каталонский клуб с ноября 2021 года

28 марта 2024, 11:39 |
230
0
Хави может остаться в Барселоне, специалисту приготовили другую должность
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Хави

Нынешний наставник «Барселоны» Хави может не покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, как было оглашено ранее.

Как сообщает Marca, специалисту предложат перейти на другую должность, пока он взял время на раздумья.

Отметим, что Хави огласил о том, что уйдет из клуба после сезона-2023/2024, мотивировав свое решение желанием дать возможность «блау-гранас» взять новый вектор развития. Правда, президент каталонского клуба Жоан Лапорта после этого неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Хави изменил свое решение.

Напомним, что Хави воглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, выиграв с каталонцами чемпионат и Суперкубок Испании.

По теме:
Легендарный защитник Ливерпуля назвал самого важного человека в футболе
Лион и Челси вышли в полуфиналы женской Лиги чемпионов
Тренер Фиорентины покинет клуб летом
Хави Барселона отставка Жоан Лапорта
Источник Barca Blaugranes
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
Футбол | 27 марта 2024, 13:49 5
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404

Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы

Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Бокс | 27 марта 2024, 15:54 0
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012
Усик ответил Бетербиеву, который считает, что победил украинца на ОИ-2012

Александр хорошо помнит тот бой

Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Футбол | 28.03.2024, 09:32
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Назван инициатор «травм» Ракицкого перед спаррингами сборной Украины
Хавбек сборной Исландии назвал причину поражения от Украины
Футбол | 27.03.2024, 10:14
Хавбек сборной Исландии назвал причину поражения от Украины
Хавбек сборной Исландии назвал причину поражения от Украины
Трабзонспор собирается начать переговоры по трансферу защитника Шахтера
Футбол | 28.03.2024, 09:55
Трабзонспор собирается начать переговоры по трансферу защитника Шахтера
Трабзонспор собирается начать переговоры по трансферу защитника Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
Коуч Исландии: «Вышел Зинченко – он очень сильно повлиял на игру»
27.03.2024, 02:23 6
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
26.03.2024, 22:33 14
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 7
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем