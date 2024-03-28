Хави может остаться в Барселоне, специалисту приготовили другую должность

Нынешний наставник «Барселоны» Хави может не покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, как было оглашено ранее.

Как сообщает Marca, специалисту предложат перейти на другую должность, пока он взял время на раздумья.

Отметим, что Хави огласил о том, что уйдет из клуба после сезона-2023/2024, мотивировав свое решение желанием дать возможность «блау-гранас» взять новый вектор развития. Правда, президент каталонского клуба Жоан Лапорта после этого неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Хави изменил свое решение.

Напомним, что Хави воглавляет «Барселону» с ноября 2021 года, выиграв с каталонцами чемпионат и Суперкубок Испании.