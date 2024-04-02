В Ньюкасле подтвердили неприкасаемость форварда, которого хотел Арсенал
Александер Исак продолжит карьеру в стане «сорок»
Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак ближайшим летом не покинет клуб.
Об этом заявил главный тренер «сорок» Эдди Хау.
«Он выдающийся талант, и никто в клубе не хотел бы его потерять [этим летом]. В субботу он смотрелся великолепно – не забил с игры, но реализовал два потрясающих пенальти [в матче с «Вест Хэмом» (4:3) в АПЛ]», – заявил Хау.
24-летний Исак в нынешнем сезоне провел за «Ньюкасл» 31 матч, забил 18 голов, сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Александер Исак может стать одноклубников украинца Александра Зинченко.
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