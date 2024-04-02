Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Ньюкасле подтвердили неприкасаемость форварда, которого хотел Арсенал
Англия
02 апреля 2024, 09:14 | Обновлено 02 апреля 2024, 09:16
581
0

В Ньюкасле подтвердили неприкасаемость форварда, которого хотел Арсенал

Александер Исак продолжит карьеру в стане «сорок»

02 апреля 2024, 09:14 | Обновлено 02 апреля 2024, 09:16
581
0
В Ньюкасле подтвердили неприкасаемость форварда, которого хотел Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак ближайшим летом не покинет клуб.

Об этом заявил главный тренер «сорок» Эдди Хау.

«Он выдающийся талант, и никто в клубе не хотел бы его потерять [этим летом]. В субботу он смотрелся великолепно – не забил с игры, но реализовал два потрясающих пенальти [в матче с «Вест Хэмом» (4:3) в АПЛ]», – заявил Хау.

24-летний Исак в нынешнем сезоне провел за «Ньюкасл» 31 матч, забил 18 голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Александер Исак может стать одноклубников украинца Александра Зинченко.

По теме:
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Названы игроки, каких хочет подписать Хави, если останется в Барселоне
Ман Сити присмотрел себе усиление в АПЛ. Не из стана конкурентов
Эдди Хау Александер Исак трансферы АПЛ трансферы Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Футбол | 02 апреля 2024, 10:43 0
Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги

Артем Довбик оформил дубль в матче с «Бетисом»

Хаманн посоветовал Баварии уволить Тухеля до окончания сезона
Футбол | 02 апреля 2024, 10:12 1
Хаманн посоветовал Баварии уволить Тухеля до окончания сезона
Хаманн посоветовал Баварии уволить Тухеля до окончания сезона

Экс-футболист мюнхенского клуба советует обратить внимание на Жозе Моуриньо

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 01.04.2024, 19:36
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Футбол | 01.04.2024, 14:08
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Футбол | 01.04.2024, 21:01
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем