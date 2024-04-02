Легенда Баварии назвал лучшего кандидата в наставники мюнхенцев

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус признался, кого из специалистом он считает лучшим кандидатом на пост нового наставника команды.

«Для меня фаворитом является Юлиан Нагельсманн, поскольку из всех обсуждаемых кандидатов он, на мой взгляд, подходит лучше всего. Юлиан знает клуб, а его команды часто показывает очень привлекательный футбол. В прошлом сезоне его уволили в тот момент, когда «Бавария» претендовала на победу во всех турнирах», – заявил Маттеус.

Напомним, Юлиан Нагельсманн с поста главного тренера «Баварии» был уволен в марте 2023 года. Сейчас он возглавляет сборную Германии, которую ждет домашний Евро-2024.

На данный момент «Бавария» под руководством Томаса Тухеля занимает 2-е место в таблице Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» на 13 очков.

Ранее Лотар Маттеус назвал недостаток боссов нынешней «Баварии».