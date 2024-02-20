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Германия
20 февраля 2024, 16:51 | Обновлено 20 февраля 2024, 17:02
616
1

Легендарный капитан Баварии назвал недостаток боссов нынешнего клуба

Лотар Маттеус – о топ-менеджменте мюнхенцев

20 февраля 2024, 16:51 | Обновлено 20 февраля 2024, 17:02
616
1
Легендарный капитан Баварии назвал недостаток боссов нынешнего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Бывший полузащитник сборной Германии и легенда «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о руководящем составе мюнхенского клуба. Ныне 61-летний экс-футболист уверен, что менеджерам высшего звена «Баварии» не хватает опыта в спортивной составляющей.

«Руководящие посты в «Баварии» занимают люди, очень успешные в сфере финансов. Я знаю их всех, у меня с ними хорошие отношения. С коммерцией у них все в порядке, однако им очень не хватает спортивной компетентности. При всем уважении, никто из них не пришел из футбола и не достиг чего-то великого в качестве футболиста.

Исходя из этого возникает вопрос – почему не привлекаются бывшие игроки? Тот же Лам, Швайнштайгер или Роббен. Мюллер умен, коммуникабелен, многие ему симпатизируют. При желании можно обратиться к этим сильным личностям и найти для них место в «Баварии» – заявил Маттеус.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может вернуть в команду бывшего наставника.

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Бавария Лотар Маттеус чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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D.Lanskoy
Подивився би на нинішнє Динамо Київ, там стільки сердець, і зі спортивною складовою у них все гаразд, а ось з менеджментом так собі. Добре, що баварське серце Лотара з його "спортивною складовою" не допускають до керівництва клубу.
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