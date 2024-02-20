Легендарный капитан Баварии назвал недостаток боссов нынешнего клуба

Бывший полузащитник сборной Германии и легенда «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о руководящем составе мюнхенского клуба. Ныне 61-летний экс-футболист уверен, что менеджерам высшего звена «Баварии» не хватает опыта в спортивной составляющей.

«Руководящие посты в «Баварии» занимают люди, очень успешные в сфере финансов. Я знаю их всех, у меня с ними хорошие отношения. С коммерцией у них все в порядке, однако им очень не хватает спортивной компетентности. При всем уважении, никто из них не пришел из футбола и не достиг чего-то великого в качестве футболиста.

Исходя из этого возникает вопрос – почему не привлекаются бывшие игроки? Тот же Лам, Швайнштайгер или Роббен. Мюллер умен, коммуникабелен, многие ему симпатизируют. При желании можно обратиться к этим сильным личностям и найти для них место в «Баварии» – заявил Маттеус.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может вернуть в команду бывшего наставника.