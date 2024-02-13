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Германия
13 февраля 2024, 19:39 | Обновлено 13 февраля 2024, 19:47
1387
2

Бавария может вернуть в команду бывшего наставника

Мюнхенскую команду вновь может возглавить Ханс-Дитер Хлик

13 февраля 2024, 19:39 | Обновлено 13 февраля 2024, 19:47
1387
2
Бавария может вернуть в команду бывшего наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Мюнхенская «Баварии» может вернуть на тренерский мостик коллектива Ханса-Дитера Флика.

Сообщается, что немецкий специалист близок к тому, чтобы вновь возглавить «Баварию» с лета этого года. Флик внимательно следить за ситуацией в стане мюнхенцев.

Ханс-Дитер Флик покинул «Баварию» в 2021 году ради работы в сборной Германии, откуда он был уволен в сентябре 2023 года за неудачные результаты команды в спаррингах при подготовке к домашнему Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону».

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Бавария Ханс-Дитер Флик Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Twitter
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