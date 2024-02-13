Бавария может вернуть в команду бывшего наставника
Мюнхенскую команду вновь может возглавить Ханс-Дитер Хлик
Мюнхенская «Баварии» может вернуть на тренерский мостик коллектива Ханса-Дитера Флика.
Сообщается, что немецкий специалист близок к тому, чтобы вновь возглавить «Баварию» с лета этого года. Флик внимательно следить за ситуацией в стане мюнхенцев.
Ханс-Дитер Флик покинул «Баварию» в 2021 году ради работы в сборной Германии, откуда он был уволен в сентябре 2023 года за неудачные результаты команды в спаррингах при подготовке к домашнему Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик может возглавить «Барселону».
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