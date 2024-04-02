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  4. Почеттино назвал лучшего игрока нынешнего Челси. Мудрик не в фаворе
Англия
02 апреля 2024, 07:10 | Обновлено 02 апреля 2024, 07:11
309
0

Почеттино назвал лучшего игрока нынешнего Челси. Мудрик не в фаворе

Аргентинец оценил подопечных

02 апреля 2024, 07:10 | Обновлено 02 апреля 2024, 07:11
309
0
Почеттино назвал лучшего игрока нынешнего Челси. Мудрик не в фаворе
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о лучшем игроке команды на данный момент.

«Палмер – лучший игрок «Челси»? Это очевидно. Он является примером для всех остальных. Вы можете заметить, что, когда команда страдает, игроки чаще всего отдают передачу именно на Палмера», – рассказал Почеттино.

Палмер воспитанник «Манчестер Сити». В «Челси» игрок перешел в пocледний день летнего трансферного окна 2023 за 47 млн евро.

В текущем сезоне Коул провел за лoндонцев 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов, сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Почеттино готов изменить отношения с игроками.

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Коул Палмер Маурисио Почеттино Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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