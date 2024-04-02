Почеттино назвал лучшего игрока нынешнего Челси. Мудрик не в фаворе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о лучшем игроке команды на данный момент.

«Палмер – лучший игрок «Челси»? Это очевидно. Он является примером для всех остальных. Вы можете заметить, что, когда команда страдает, игроки чаще всего отдают передачу именно на Палмера», – рассказал Почеттино.

Палмер воспитанник «Манчестер Сити». В «Челси» игрок перешел в пocледний день летнего трансферного окна 2023 за 47 млн евро.

В текущем сезоне Коул провел за лoндонцев 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов, сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Почеттино готов изменить отношения с игроками.