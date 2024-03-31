Почеттино готов изменить отношения с игроками. Мудрику и Ко приготовиться?

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино признался, что разочарован действиями подопечных в матче АПЛ с «Бернли» (2:2), когда они дважды упускали победный результат.

«Вот поэтому я так расстроен и разочарован. Это больше здесь [показал на сердце] и здесь [показал на голову], чем в ногах. Здесь речь о том, чтобы обладать командной силой. Мы слишком медленно развиваемся в этом плане. В этой игре это было ключевым аспектом. Команда играла хорошо, энергично. Владея мячом, мы шли вперед. Но когда мяча у нас не было, мы уже не действовали с той же энергией. Извините, но сегодня я не удовлетворен игрой без мяча.

Сложно принять то, что мы не победили. Мы обязаны были выиграть, чтобы быть в хорошей позиции для движения вперед.

Нужно понять, что борьба отличается от игры в футбол. Можно быть здесь и играть, но нужно повышать уровень. Я не виню игроков. Может, нужно быть жестче с игроками. Нужно быть более безжалостными, наладить более эффективную коммуникацию, быть более конкурентоспособными.

Нам чего-то не хватает. Вот поэтому мы в таком положении. Нужно улучшать наше умение возвращать себе мяч, когда мы им не владеем», – заявил Почеттино.

«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ.