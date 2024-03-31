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Англия
31 марта 2024, 12:31 | Обновлено 31 марта 2024, 12:39
452
2

Почеттино готов изменить отношения с игроками. Мудрику и Ко приготовиться?

Наставник «Челси» оценил игру команды против «Бернли»

31 марта 2024, 12:31 | Обновлено 31 марта 2024, 12:39
452
2
Почеттино готов изменить отношения с игроками. Мудрику и Ко приготовиться?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино (слева)

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино признался, что разочарован действиями подопечных в матче АПЛ с «Бернли» (2:2), когда они дважды упускали победный результат.

«Вот поэтому я так расстроен и разочарован. Это больше здесь [показал на сердце] и здесь [показал на голову], чем в ногах. Здесь речь о том, чтобы обладать командной силой. Мы слишком медленно развиваемся в этом плане. В этой игре это было ключевым аспектом. Команда играла хорошо, энергично. Владея мячом, мы шли вперед. Но когда мяча у нас не было, мы уже не действовали с той же энергией. Извините, но сегодня я не удовлетворен игрой без мяча.

Сложно принять то, что мы не победили. Мы обязаны были выиграть, чтобы быть в хорошей позиции для движения вперед.

Нужно понять, что борьба отличается от игры в футбол. Можно быть здесь и играть, но нужно повышать уровень. Я не виню игроков. Может, нужно быть жестче с игроками. Нужно быть более безжалостными, наладить более эффективную коммуникацию, быть более конкурентоспособными.

Нам чего-то не хватает. Вот поэтому мы в таком положении. Нужно улучшать наше умение возвращать себе мяч, когда мы им не владеем», – заявил Почеттино.

«Челси» занимает 11-е место в таблице АПЛ.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Василий Гредюшкин
 Фізруку  треба   тренувати   шкільну  команду  а не "Челсі "  Невже  боси не  розуміють?
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+1
Максим Колісник
Проблема Челсі не в тренері
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-1
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