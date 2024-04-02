Томас МЮЛЛЕР: «Дортмунд заслужил выиграть, но не сделал ничего необычного»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после проигранного принципиального дерби в чемпионате Германии против дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Мы очень разочарованы нашей игрой. Международная пауза не принесла нам никакой пользы. Также немного помешало то, что Леверкузен вновь одержал еще одну победу на последней минуте.

Но это не оправдание. Это была безжизненная игра. Мы были недостаточно эффективны. Мы могли забить в решающие моменты.

Дортмунд играл в приличный футбол 90 минут, но не сделал ничего необычного. Они заслужили выиграть. Мы надеялись, что сегодняшний день станет толчком для следующих недель. Мы играли слишком дико в первом тайме. Индивидуально этого было слишком мало.

Нам следует вернуться на победный ход. Наша сегодняшняя игра разочаровала», – сказал Мюллер.