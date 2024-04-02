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Германия
02 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 02 апреля 2024, 05:37
87
0

Томас МЮЛЛЕР: «Дортмунд заслужил выиграть, но не сделал ничего необычного»

Полузащитник «Баварии» поделился впечалениями от игры с «Боруссией» Д

02 апреля 2024, 04:40 | Обновлено 02 апреля 2024, 05:37
87
0
Томас МЮЛЛЕР: «Дортмунд заслужил выиграть, но не сделал ничего необычного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Хавбек мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился эмоциями после проигранного принципиального дерби в чемпионате Германии против дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Мы очень разочарованы нашей игрой. Международная пауза не принесла нам никакой пользы. Также немного помешало то, что Леверкузен вновь одержал еще одну победу на последней минуте.

Но это не оправдание. Это была безжизненная игра. Мы были недостаточно эффективны. Мы могли забить в решающие моменты.

Дортмунд играл в приличный футбол 90 минут, но не сделал ничего необычного. Они заслужили выиграть. Мы надеялись, что сегодняшний день станет толчком для следующих недель. Мы играли слишком дико в первом тайме. Индивидуально этого было слишком мало.

Нам следует вернуться на победный ход. Наша сегодняшняя игра разочаровала», – сказал Мюллер.

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Боруссия Дортмунд Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Бавария - Боруссия Д Томас Мюллер
Источник ФК Бавария
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