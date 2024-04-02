Федерико ДИМАРКО: «Реализуем то, что готовим на тренировках»

Игрок миланского «Интера» Федерико Димарко прокомментировал победу своей команды в матче 30 тура Серии А с «Эмполи» (2:0), в котором отличился забитым мячом.

«Главным было забить. Мне было непросто ударить по мячу, как это сделал я, но я рад, что реализовал хорошую передачу, и мяч вошел.

Голы и передачи от защитников? Мы много работаем на фазах игры в атаке, и это удовольствие, когда во время матчей мы реализуем то, что готовим на тренировках. Другим командам никогда не легко приезжать сюда, чтобы играть с нами, и раннее забивание голов помогает.

Однако я хотел бы сделать комплимент «Эмполи», потому что они создали нам проблемы. Я стараюсь трактовать свою роль по-своему, но мы довольны, потому что хорошо меняемся местами и чувствуем себя комфортно по всему полю. Сегодня было важно победить», – сказал Димарко.