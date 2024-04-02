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Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:57
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0

Федерико ДИМАРКО: «Реализуем то, что готовим на тренировках»

Защитник «Интера» поделился впечатлениями от игры с «Эмполи»

02 апреля 2024, 02:20 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:57
6
0
Федерико ДИМАРКО: «Реализуем то, что готовим на тренировках»
ФК Интер. Федерико Димарко

Игрок миланского «Интера» Федерико Димарко прокомментировал победу своей команды в матче 30 тура Серии А с «Эмполи» (2:0), в котором отличился забитым мячом.

«Главным было забить. Мне было непросто ударить по мячу, как это сделал я, но я рад, что реализовал хорошую передачу, и мяч вошел.

Голы и передачи от защитников? Мы много работаем на фазах игры в атаке, и это удовольствие, когда во время матчей мы реализуем то, что готовим на тренировках. Другим командам никогда не легко приезжать сюда, чтобы играть с нами, и раннее забивание голов помогает.

Однако я хотел бы сделать комплимент «Эмполи», потому что они создали нам проблемы. Я стараюсь трактовать свою роль по-своему, но мы довольны, потому что хорошо меняемся местами и чувствуем себя комфортно по всему полю. Сегодня было важно победить», – сказал Димарко.

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Серия A Эмполи Интер Милан чемпионат Италии по футболу Федерико Димарко
Источник ФК Интер Милан
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