Дно Металлиста 1925, разгромы от Динамо и Шахтера, возвращение Ярмоленко

Лидирующий квартет добыл синхронные победы. «Шахтер» крупно одолел «Оболонь», динамовцы разбили «Ворсклу», «Днепр-1» и «Кривбасс» добыли комфортные победы над «Колосом» и «Вересом» соответственно. По всей видимости, именно эта четверка и разыграет между собой все призовые места.

Очередные неудачи потерпели «Полесье» и «Металлист 1925». После поражения от «Зари» команда Виктора Скрипника – единоличный аутсайдер чемпионата по потерянным очкам.

Удаление тура

Первый тайм против «горняков» для «Оболони» стал настоящим кошмаром. Давно «пивовары» столько не ошибались. Да и не грубили столько. На последней минуте первой половины встречи полузащитник киевлян Суханов увидел перед собой красную карточку. Краснее некуда: Сергей въехал ногами сзади в Шведа. Справедливость судейского вердикта признал даже наставник «Оболони» Иващенко, который призвал Суханова «показывать свои эмоции забитыми мячами».

Дебют тура

Игра против «Оболони» стала дебютной для многомилионного новичка «горняков» Марлона. Бразилец появился на поле в середине второго тайма, заменив Судакова. Однако блеснуть настоящим мастерством молодому полузащитнику не удалось.

ФК Шахтер. Марлон выходит на поле вместо Георгия Судакова

Перфомансы тура

Настоящим героем тура стал полузащитник «Черноморца» Авагимян, который отличился хет-триком в воротах «Полесья». Звездный час Артура наступил во второй половине встречи. На то, чтобы забить три гола, Авагимяну понадобилось всего одиннадцать минут.

Отличный поединок провел и хавбек «Шахтера» Марьян Швед. Получив место в стартовом составе, Швед доверие Марино Пушича оправдал сполна. В поединке с «пивоварами» 26-летний полузащитник, который немало пропустил из-за повреждений, сделал голевой пас, дважды забил и заработал удаление для соперника. Наверное, так Швед феерил еще при Игоре Йовичевиче. Будем надеяться, что это был не единоразовый всплеск от талантливого полузащитника.

ФК Шахтер. Марьян Швед провел отличный поединок

Тенденция тура

«Полесье» продолжает лихорадить. В весенней части сезона житомирская команда не знает радости побед. Не помогла команде и рокировка на тренерском мостике. У Шищенко, как до этого у Калитвинцева, тоже не получается вернуть коллектив на победные рельсы. Вместо борьбы за призовые места «Полесью» теперь нужно бороться за пятую строчку в турнирной таблице.

Откровение тура

После разгрома от «Черноморца» исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Шищенко не стал искать крайних в поражении: «Хочу извиниться перед болельщиками команды, и перед президентом клуба. Это моя вина, я полностью беру на себя ответственность за этот результат».

Ляп тура

Второй мяч в ворота «Вереса» «Кривбасс» забил после явной ошибки голкипера «народной команды». Паст выбежал далеко из ворот, но неожиданно поскользнулся, и у полузащитника криворожан Лунева появилась хорошая возможность пробить метров с тридцати по пустым воротам. С этой возможностью Максим справился.

Триллер тура

После того, как в начале второго тайма матча «Минай» – «Александрия» счет стал 2:0 в пользу гостей, сложно было представить, что в дальнейшем игра не утратит ни зрелищность, ни интригу. Однако благодаря усилиям закарпатцев им удалось не только сократить разрыв в счете, но и вырвать итоговую ничью. А еще в этом безумном поединке был и нереализованный пенальти (сплоховал полузащитник «Александрии» Ковалец), и удаление (снова не повезло Ковальцу). «Минай» даже мог вырвать победу, но, по всей видимости, футбольный Бог посчитал, что на поражение гости не заслуживали. Впрочем, как и хозяева на победу.

Демарш тура

Когда твоя команда выигрывает в два мяча и имеет шансы забить третий, а в итоге едва уносит ноги, чуть не проиграв – можно не сомневаться, что у тренера такой команды на душе скребутся кошки. Посему где-то можно понять наставника «Александрии» Руслана Ротаня, который не пришел на послематчевую пресс-конференцию после игры с «Минаем». Нервы шалят, не иначе. Но ведь регламент все равно никто не отменял. Даже в случаях, когда эти нервы шалят не по-детски.

Пике тура

Начиналось все за здравие, а сейчас – лучше и не вспоминать. «Металлист 1925» очень большие надежды возлагал на Виктора Скрипника, однако под началом опытнейшего специалиста харьковчане в весенней части сезона добыли лишь одно очко. А после очередной неудачи – в этот раз в игре против «Зари» - «Металлист 1925» по потерянным очкам является абсолютным аутсайдером УПЛ.

Гол тура

Классный мяч забил форвард «Зари» Геррейро в ворота «Металлиста 1925». Собственно, панамец забил оба гола луганской команды в этом поединке. Но особенно красивым был его второй точный удар. Без размаха, без разбега, из-за пределов штрафной площади, впритирку со штангой.

Тревога тура

И в этом туре не обошлось без сигналов воздушной тревоги, из-за которых приходилось останавливать поединки. Больше всего не повезло матчу в Полтаве. Из-за вынужденных пауз и остановок игра «Ворскла» – «Динамо» длилась почти четыре часа.

Возвращение тура

Капитан «Динамо» и национальной сборной Украины Ярмоленко из-за сложной травмы не играл с октября прошлого года. Андрей вернулся в игру в матче против «Ворсклы»: он появился на поле на 66-й минуте матча, заменив Кабаева. Возвращение Ярмоленко получилось эффектным. Он поставил победную точку в матче, забив пятый гол своей команды.

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Бомбардир тура

Забив гол «Ворскле», полузащитник «Динамо» Ярмоленко довел счет своих мячей в УПЛ до 104. В исторической таблице бомбардиров чемпионатов Украины Андрей поднялся на пятое место, на один гол обойдя Жуниора Мораеса. До расположившегося на четвертом месте Андрея Воробья – один мяч.

Цифра тура

Благодаря в первую очередь уверенной игре голкипера Фесюна, «Колос» считался командой из лучшей в УПЛ обороной. Это определение было оформлено и «документально»: в графе «пропущенные мячи» у «Колоса» долго было меньше всех. Однако после того, как ковалевская команда потерпела очередное поражение, в этот раз от «Днепра-1», подопечные Вишняка потеряли лавры «лучшей обороны». Теперь в пассиве «Колоса» - 17 пропущенных мячей. Столько же и у «Шахтера». Но если негативная тенденция для «аграриев» и дальше сохранится, от титула «лучшей обороны» не останется и следа.

Пенальти тура

Победитель поединка «Рух» – ЛНЗ определился в последние минуты встречи. Уже в добавленное ко времени второго тайма время. Определился после пробития пенальти. Для того, чтобы этот пенальти назначить, арбитру встречи Соловьяну пришлось смотреть видеоповтор. Притула четко реализовал судейский приговор, принеся «Руху» победу.

Символическая сборная тура: Ледвий – Сирота, Батагов, Брагару – Пихаленок, Бражко – Швед, Шапаренко, Авагимян – Герреро, Ванат.