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  4. Виталий БОЙКО: «В матче с Рухом должна была быть наша победа»
Украина. Премьер лига
02 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:38
47
0

Виталий БОЙКО: «В матче с Рухом должна была быть наша победа»

Полузащитник ЛНЗ прокомментировал проигранную игру своей команды

02 апреля 2024, 01:20 | Обновлено 02 апреля 2024, 02:38
47
0
Виталий БОЙКО: «В матче с Рухом должна была быть наша победа»
Скриншот с видео. Виталій Бойко

Полузащитник ЛНЗ Виталий Бойко прокомментировал проигрыш своей команды «Руху» (0:1) в 22 туре УПЛ.

«Обычная игра, тяжелая, но должны былы обыгрывать, должна была быть наша победа. Надо было забивать свои моменты и не доводить до того, что сейчас будем сидеть с опущенной головой. Используй свои моменты и ни за что не жалуйся – на пенальти, на ВАР...

Паузы, фолы, свистки? Мы этого ожидали, никто не хотел проигрывать, была мужская игра. Я считаю, что мы ее не проиграли, просто не смогли использовать свои моменты и в конце за это поплатились.

Пенальти? Не знаю, я не просматривал, но если арбитр смотрел ВАР, то, наверное, чистый пенальти», – сказал Бойко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Виталий Бойко
Источник ФК ЛНЗ
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