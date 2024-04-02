Ипсвич, Лидс и Лестер. Три претендента на две прямых путевки в АПЛ

Вечером 1 апреля состоялись матчи 40-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Первая тройка лидеров в этот игровой день одержала победы в заочной борьбе за путевки в АПЛ.

Лидеры Чемпионшипа: Ипсвич (84 очка), Лидс (83), Лестер (82).

В АПЛ выйдут две команды, а еще один обладатель путевку будет определен в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.

Украинцы Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Суонси) остаются в лазарете и в этом туре не играли из-за травм.

Чемпионшип. 30-й тур, 1 апреля

Лестер – Норвич – 3:1

– Норвич – 3:1 Бирмингем – Престон – 1:0

– Престон – 1:0 Вест Бромвич – Уотфорд – 2:2

Ковентри – Кардифф Сити – 1:2

– 1:2 Мидлсбро – Шеффилд Венсдей – 2:0

– Шеффилд Венсдей – 2:0 Плимут – Бристоль Сити – 0:1

– 0:1 Ротерхэм – Миллуолл – 2:1

– Миллуолл – 2:1 Сандерленд – Блэкберн – 1:5

– 1:5 Суонси Сити – КПР – 0:1

– 0:1 Сток Сити – Хаддерсфилд – 1:1

Ипсвич – Саутгемптон – 3:2

– Саутгемптон – 3:2 Лидс – Халл Сити – 3:1

Турнирная таблица

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