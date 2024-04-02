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Англия
02 апреля 2024, 00:53 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:04
82
0

Ипсвич, Лидс и Лестер. Три претендента на две прямых путевки в АПЛ

Украинцы Назарий Русин и Николай Кухаревич остаются в лазарете

02 апреля 2024, 00:53 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:04
82
0
Ипсвич, Лидс и Лестер. Три претендента на две прямых путевки в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 апреля состоялись матчи 40-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Первая тройка лидеров в этот игровой день одержала победы в заочной борьбе за путевки в АПЛ.

Лидеры Чемпионшипа: Ипсвич (84 очка), Лидс (83), Лестер (82).

В АПЛ выйдут две команды, а еще один обладатель путевку будет определен в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.

Украинцы Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Суонси) остаются в лазарете и в этом туре не играли из-за травм.

Чемпионшип. 30-й тур, 1 апреля

  • Лестер – Норвич – 3:1
  • Бирмингем – Престон – 1:0
  • Вест Бромвич – Уотфорд – 2:2
  • Ковентри – Кардифф Сити – 1:2
  • Мидлсбро – Шеффилд Венсдей – 2:0
  • Плимут – Бристоль Сити – 0:1
  • Ротерхэм – Миллуолл – 2:1
  • Сандерленд – Блэкберн – 1:5
  • Суонси Сити – КПР – 0:1
  • Сток Сити – Хаддерсфилд – 1:1
  • Ипсвич – Саутгемптон – 3:2
  • Лидс – Халл Сити – 3:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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