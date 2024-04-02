Ипсвич, Лидс и Лестер. Три претендента на две прямых путевки в АПЛ
Украинцы Назарий Русин и Николай Кухаревич остаются в лазарете
Вечером 1 апреля состоялись матчи 40-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.
Первая тройка лидеров в этот игровой день одержала победы в заочной борьбе за путевки в АПЛ.
Лидеры Чемпионшипа: Ипсвич (84 очка), Лидс (83), Лестер (82).
В АПЛ выйдут две команды, а еще один обладатель путевку будет определен в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.
Украинцы Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Суонси) остаются в лазарете и в этом туре не играли из-за травм.
Чемпионшип. 30-й тур, 1 апреля
- Лестер – Норвич – 3:1
- Бирмингем – Престон – 1:0
- Вест Бромвич – Уотфорд – 2:2
- Ковентри – Кардифф Сити – 1:2
- Мидлсбро – Шеффилд Венсдей – 2:0
- Плимут – Бристоль Сити – 0:1
- Ротерхэм – Миллуолл – 2:1
- Сандерленд – Блэкберн – 1:5
- Суонси Сити – КПР – 0:1
- Сток Сити – Хаддерсфилд – 1:1
- Ипсвич – Саутгемптон – 3:2
- Лидс – Халл Сити – 3:1
Турнирная таблица
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