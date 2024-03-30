Чемпионшип. Неприятное поражение Лестера. Кто выйдет в Премьер-лигу?

Вечером 29 марта состоялись матчи 39-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Неприятное поражение потерпел Лестер, уступив в гостях команде Бристоль Сити (0:1). Гол забил Анис Мехмети на 73-й минуте.

В результате Лестер опустился с первого на третье место в турнирной таблице.

Лидеры Чемпионшипа: Ипсвич (84 очка), Лидс (83), Лестер (82). В АПЛ выйдут две команды, а еще один обладатель путевку будет определен в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.

Украинцы Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Суонси) в этом туре не играли из-за травм.

Чемипионшип. 39-й тур 29 марта

Бристоль Сити – Лестер – 1:0

Миллуолл – Вест Бромвич – 1:1

Кардифф – Сандерленд – 0:2

КПР – Бирмингем – 2:1

Норвич – Плимут – 2:1

Престон – Ротерхэм – 3:0

Саутгемптон – Мидлсбро – 1:1

Хаддерсфилд – Ковентри – 1:3

Халл Сити – Сток Сити – 0:2

Шеффилд Уэнсдей – Суонси – 1:1

Блэкберн – Ипсвич – 0:1

Уотфорд – Лидс – 2:2

Турнирная таблица