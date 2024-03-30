Чемпионшип. Неприятное поражение Лестера. Кто выйдет в Премьер-лигу?
Украинцы Назарий Русин и Николай Кухаревич не играли из-за травм
Вечером 29 марта состоялись матчи 39-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.
Неприятное поражение потерпел Лестер, уступив в гостях команде Бристоль Сити (0:1). Гол забил Анис Мехмети на 73-й минуте.
В результате Лестер опустился с первого на третье место в турнирной таблице.
Лидеры Чемпионшипа: Ипсвич (84 очка), Лидс (83), Лестер (82). В АПЛ выйдут две команды, а еще один обладатель путевку будет определен в плей-офф между командами, которые займут 3–6 места.
Украинцы Назарий Русин (Сандерленд) и Николай Кухаревич (Суонси) в этом туре не играли из-за травм.
Чемипионшип. 39-й тур 29 марта
- Бристоль Сити – Лестер – 1:0
- Миллуолл – Вест Бромвич – 1:1
- Кардифф – Сандерленд – 0:2
- КПР – Бирмингем – 2:1
- Норвич – Плимут – 2:1
- Престон – Ротерхэм – 3:0
- Саутгемптон – Мидлсбро – 1:1
- Хаддерсфилд – Ковентри – 1:3
- Халл Сити – Сток Сити – 0:2
- Шеффилд Уэнсдей – Суонси – 1:1
- Блэкберн – Ипсвич – 0:1
- Уотфорд – Лидс – 2:2
Турнирная таблица
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