Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 8 мячей на двух. Брага обыграла соперника в голевой перестрелке
Чемпионат Португалии
Портимоненсе
01.04.2024 22:15 – FT 3 : 5
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:30
22
0

ВИДЕО. 8 мячей на двух. Брага обыграла соперника в голевой перестрелке

Вечером 1 апреля в Португалии состоялся заключительный поединок 27-го тура

02 апреля 2024, 01:15 | Обновлено 02 апреля 2024, 01:30
22
0
ВИДЕО. 8 мячей на двух. Брага обыграла соперника в голевой перестрелке
ФК Брага

Вечером 1 апреля в чемпионате Португалии состоялся заключительный поединок 27-го тура.

Брага на выезде обыграла клуб Портимоненсе в голевой перестрелке (5:3).

После 27 туров в Португалии лидируют: Спортинг (68), Бенфика (67), Порту (58), Брага (56), Витория Гимараеш (53)

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 1 апреля

Портимоненсе – Брага – 3:5

Голы: Педрао, 18 (пен), Перейра, 71, Фукуи, 86 – Брума, 3, 69, Фернандеш, 30, Банза, 49, 61

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 26 22 2 2 77 - 26 68
2 Бенфика 27 21 4 2 61 - 21 67
3 Порту 27 18 4 5 50 - 19 58
4 Брага 27 17 5 5 60 - 37 56
5 Витория Гимараеш 27 16 5 6 42 - 27 53
6 Морейренсе 27 12 6 9 28 - 28 42
7 Арока 27 11 4 12 45 - 38 37
8 Фамаликау 26 7 10 9 26 - 31 31
9 Каза Пия 27 8 6 13 27 - 39 30
10 Боавишта 27 7 8 12 33 - 51 29
11 Жил Висенте 27 7 7 13 36 - 41 28
12 Эшторил 27 8 4 15 43 - 49 28
13 Фаренсе 27 7 6 14 35 - 40 27
14 Риу Аве 27 4 14 9 26 - 35 26
15 Эштрела Амадора 27 6 8 13 27 - 41 26
16 Портимоненсе 27 6 5 16 27 - 58 23
17 Визела 27 4 9 14 26 - 56 21
18 Шавеш 27 4 7 16 25 - 57 19
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тайти Фукуи (Портимоненсе).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Илдеберту Перейра (Портимоненсе).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Симон Банза (Брага).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Банза (Брага).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Брага).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Энрике (Портимоненсе).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
По теме:
Атлетико вырвал победу у Вильярреала и приблизился к Жироне в Ла Лиге
Интер обыграл Эмполи и приблизился к скудетто. Коваленко остался в резерве
Серия А. Рома не сумела обыграть Лечче
чемпионат Португалии по футболу Брага Портимоненсе видео голов и обзор Арминду Брума
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем
Футбол | 02 апреля 2024, 00:23 0
ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем
ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к полуфинальному матчу с Черноморцем

Игра Кубка Украины между Шахтером и Черноморцем пройдет 3 апреля во Львове

В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
Футбол | 01 апреля 2024, 10:27 1
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала

Украинский вратарь сохранил ворота на замке в последнем матче

Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Футбол | 01.04.2024, 13:16
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Футбол | 01.04.2024, 18:21
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Миколенко хотели выгнать из Динамо. Его первый тренер назвал причину
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01.04.2024, 20:05
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
31.03.2024, 22:01 1
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем