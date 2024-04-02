Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании

25-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин пропустил наименьшее количество голов в этом сезоне Ла Лиги – 11, что является лучшим показателем в чемпионате. У украинского вратаря также самый низкий показатель пропущенных голов в среднем за поединок – 0,61.

Несмотря на такие солидные статистические показатели, украинский вратарь не претендует на престижный трофей Саморы, который ежегодно достается вратарю, пропустившему наименьшее количество голов в Примере. Условием получения награды является проведение 28 матчей в сезоне. Сейчас у Лунина 18 матчей, и даже если он отыграет все оставшиеся матчи, то ему все равно не будет хватать двух поединков, чтобы выиграть трофей.

Последним вратарем «Реала», который выигрывал трофей Саморы, был Тибо Куртуа, который получил награду в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».