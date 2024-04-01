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Англия
01 апреля 2024, 23:34 | Обновлено 01 апреля 2024, 23:46
301
0

В матче Ман Сити – Арсенал сыграл крупный коэффициент благодаря счету 0:0

В центральном поединке 30-го тура горожане и канониры расписали безголевую мировую

01 апреля 2024, 23:34 | Обновлено 01 апреля 2024, 23:46
301
0
В матче Ман Сити – Арсенал сыграл крупный коэффициент благодаря счету 0:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

31 марта состоялся матч 30-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 0:0.

Ничья у букмекеров была оценена коэффициентом 3,75. А вот «точный счет» 0:0 предлагалось взять за коэффициент 12,00.

Ставки на исход «обе забьют – нет» принимались по коэффициенту 2,21, а пик «тотал голов 2.5 меньше» котировался по 1.97.

Сейчас единоличным лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль». У подопечных Юргена Клоппа 67 очков. У ближайших преследователей «Арсенала» и «Манчестер Сити» 65 и 64 пункта соответственно.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал – 0:0

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Источник Sport.ua
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