Олег ДУЛУБ: «Если мы будем сыграны – это зона еврокубков»

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ против «Руха» (0:1).

«Сейчас негативные эмоции из-за результата поединка, болезненное поражение, но игрокам стоит отдать должное. Эпизод с пенальти? Я не комментирую судейские решения.

Всегда ставлю задание на матч – побеждать. Сейчас нужно наигрывать наш состав и набирать очки. Думаю с теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков», – сказал Дулуб.

ЛНЗ после 22-го тура УПЛ занимает в турнирной таблице 9 место, имея в активе 25 очков.