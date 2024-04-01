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  4. Олег ДУЛУБ: «Если мы будем сыграны – это зона еврокубков»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 22:51 |
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Олег ДУЛУБ: «Если мы будем сыграны – это зона еврокубков»

Наставник ЛНЗ прокомментировал поединок против «Руха»

01 апреля 2024, 22:51 |
500
0
Олег ДУЛУБ: «Если мы будем сыграны – это зона еврокубков»
ЛНЗ. Олег Дулуб

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поединок 22-го тура УПЛ против «Руха» (0:1).

«Сейчас негативные эмоции из-за результата поединка, болезненное поражение, но игрокам стоит отдать должное. Эпизод с пенальти? Я не комментирую судейские решения.

Всегда ставлю задание на матч – побеждать. Сейчас нужно наигрывать наш состав и набирать очки. Думаю с теми игроками, которые у нас есть, если они будут сыграны – это зона еврокубков», – сказал Дулуб.

ЛНЗ после 22-го тура УПЛ занимает в турнирной таблице 9 место, имея в активе 25 очков.

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Олег Дулуб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ
Источник УПЛ-ТВ
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