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  4. ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:16
269
0

ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной

Коуч Шахтера отдельно выделил Марьяна Шведа, который сделал дубль

01 апреля 2024, 22:12 | Обновлено 01 апреля 2024, 22:16
269
0
ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о кадровых вопросах после матча 22-го тура УПЛ против «Оболони» (3:0):

«Александр Зубков? Он вернулся больным после матчей сборной Украины, поэтому не мог тренироваться и быть с командой. Надеемся, он вернется в среду (на кубковый матч).

Марьян Швед? Я иногда отмечаю отдельных игроков, которые заслуживают похвалы. Марьян является одним из них, он долгое время работал, долго отсутствовал, играл недостаточно, но показывал хорошие результаты в зимнюю паузу. В этом матче он показал результат, и меня это обрадовало».

Донецкий Шахтер находится на первом месте в турнирной таблице УПЛ, имея 46 очков после 20 сыгранных матчей.

ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Марино Пушич Оболонь - Шахтер Марьян Швед Александр Зубков травма
Источник ФК Шахтер Донецк
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