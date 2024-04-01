ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной
Коуч Шахтера отдельно выделил Марьяна Шведа, который сделал дубль
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич рассказал о кадровых вопросах после матча 22-го тура УПЛ против «Оболони» (3:0):
«Александр Зубков? Он вернулся больным после матчей сборной Украины, поэтому не мог тренироваться и быть с командой. Надеемся, он вернется в среду (на кубковый матч).
Марьян Швед? Я иногда отмечаю отдельных игроков, которые заслуживают похвалы. Марьян является одним из них, он долгое время работал, долго отсутствовал, играл недостаточно, но показывал хорошие результаты в зимнюю паузу. В этом матче он показал результат, и меня это обрадовало».
Донецкий Шахтер находится на первом месте в турнирной таблице УПЛ, имея 46 очков после 20 сыгранных матчей.
ВИДЕО. Пушич рассказал, почему Зубков не играл после возвращения из сборной
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