Виталий ПОНОМАРЕВ: «Такие матчи нужны для роста команды»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу 1:0 над «ЛНЗ» в 22-м туре УПЛ:

«Сложная игра. Мы готовились к сложной игре – она такой и получилась. Я поблагодарил ребят, что они сумели вырвать эту победу. Пусть он будет с пенальти, пусть на 90+2 минуте. Но такие матчи нужны. Для роста команды они очень важны.

Пенальти? Сразу было понятно, ведь там была борьба. Трудно было сказать, стопроцентный ли пенальти. Судья принял верное решение.

Почему пенальти бил Притула? Он был уверен, что качественно пробьет пенальти, поэтому мы не возражали. Травмированный Климчук, поменяли Пидгурского. У нас не было штатного пенальтиста. Отлично, что он взял на себя ответственность в таком матче в конце игры.

Федор неплохо сыграл в сегодняшнем матче. Очень хочется, чтобы у нас не было незаменимых футболистов.

Мы не играли с той интенсивностью, с которой мы хотели играть. Мы не сыграли суперматч, но еще раз говорю, очень хочется, чтобы ребята имели такой опыт и выигрывали такие матчи.

Перед сезоном была задача остаться в УПЛ и создать конкурентоспособный коллектив. Конечно, аппетит приходит во время еды, но наша задача не изменилась».