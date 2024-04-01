Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии

39-летний звездный португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду продолжает собирать индивидуальные награды.

В этот раз португалец выиграл награду лучшего футболиста чемпионата Саудовской Аравии по футболу за март месяц, в котором он отыграл три матча и забил четыре гола.

В текущем сезоне на счету португальского голеадора 34 матча, в которых он забил 33 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии.