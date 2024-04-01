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  4. Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
01 апреля 2024, 21:59 |
355
1

Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду назван лучшим игроком марта в саудовском чемпионате

01 апреля 2024, 21:59 |
355
1
Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

39-летний звездный португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду продолжает собирать индивидуальные награды.

В этот раз португалец выиграл награду лучшего футболиста чемпионата Саудовской Аравии по футболу за март месяц, в котором он отыграл три матча и забил четыре гола.

В текущем сезоне на счету португальского голеадора 34 матча, в которых он забил 33 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии.

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Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Було би дивно якби цього не сталося. Роналду профі з великої літери.
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