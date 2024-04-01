Очередная награда. Роналду получил признание в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду назван лучшим игроком марта в саудовском чемпионате
39-летний звездный португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду продолжает собирать индивидуальные награды.
В этот раз португалец выиграл награду лучшего футболиста чемпионата Саудовской Аравии по футболу за март месяц, в котором он отыграл три матча и забил четыре гола.
В текущем сезоне на счету португальского голеадора 34 матча, в которых он забил 33 гола и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии.
رحبوا باللاعب الأفضل ⭐— دوري روشن السعودي (@SPL) April 1, 2024
البرتغالي كريستيانو رونالدو 🇵🇹
أفضل لاعب في شهر مارس .. ويفوز بالجائزة المقدمة من @Roshnksa 🥇
عن الجولات (23-24-25) #دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/RPaKiqThpq
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