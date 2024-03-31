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  4. Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
31 марта 2024, 16:33 |
953
0

Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии

Криштиану может стать лучшим в истории лиги, в которой сейчас выступает

31 марта 2024, 16:33 |
953
0
Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

31 марта «Аль-Наср» вместе с легендарным 39-летним португальцем Криштиану Роналду разгромил на своем поле «Аль-Таи» со счетом 5:1.

КриРо в этом поединке отметился хет-триком. Он впервые забил 3 гола в одном поединке в 2024 году и оформил 64-й хет-трик за карьеру (первый с августа 2023 года).

Теперь у Роналду 35 результативных действий (26 голов + 9 ассистов) в матчах текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии, Криштиану лидирует по этому показателю.

Роналду – всего второй игрок в истории чемпионата Саудовской Аравии, добравшийся до отметки в 35 результативных действий за сезон.

До звездного португальца это удавалось лишь Абдерразаку Амдалла, который выступает за «Аль-Иттихад». Рекорд марокканца составляет 43 результативных действия за сезон (34 гола и 9 результативных передач).

До конца сезона «Аль-Насру» предстоит провести еще девять матчей в чемпионате Саудовской Аравии.

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Источник Dzair Sport
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