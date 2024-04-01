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Чемпионат Европы
01 апреля 2024, 20:58 |
94
0

Нагельсманна не хотят отпускать из сборной Германии

Контракт тренера истекает после Евро-2024

01 апреля 2024, 20:58 |
94
0
Нагельсманна не хотят отпускать из сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет сохранить Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера сборной Германии и после завершения Евро-2024. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракт Нагельсманна истекает после Евро-2024, однако в DFB готовы приложить немало усилий, чтобы сохранить Нагельсманна как минимум до завершения чемпионата мира 2026 года. Вскоре начнутся переговоры с тренером по поводу нового контракта.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Нагельсманн хочет вернуться к клубной работе. Интерес к 36-летнему специалисту проявляет «Боруссия» Дортмунд.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Евро-2024 чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
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