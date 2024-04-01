Нагельсманна не хотят отпускать из сборной Германии
Контракт тренера истекает после Евро-2024
Немецкий футбольный союз (DFB) хочет сохранить Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера сборной Германии и после завершения Евро-2024. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Контракт Нагельсманна истекает после Евро-2024, однако в DFB готовы приложить немало усилий, чтобы сохранить Нагельсманна как минимум до завершения чемпионата мира 2026 года. Вскоре начнутся переговоры с тренером по поводу нового контракта.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что Нагельсманн хочет вернуться к клубной работе. Интерес к 36-летнему специалисту проявляет «Боруссия» Дортмунд.
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