Нагельсманна не хотят отпускать из сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет сохранить Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера сборной Германии и после завершения Евро-2024. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракт Нагельсманна истекает после Евро-2024, однако в DFB готовы приложить немало усилий, чтобы сохранить Нагельсманна как минимум до завершения чемпионата мира 2026 года. Вскоре начнутся переговоры с тренером по поводу нового контракта.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Нагельсманн хочет вернуться к клубной работе. Интерес к 36-летнему специалисту проявляет «Боруссия» Дортмунд.