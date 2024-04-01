Украинский вратарь интересен ряду европейских клубов. Есть и интерес из УПЛ
Александр Кемкин может покинуть «Минай»
21-летний украинский вратарь «Миная» Александр Кемкин может покинуть закарпатский клуб в следующее трансферное окно.
По информации Футбол 24, к украинскому стражу ворот проявляют интерес клубы из высших лиг Польши, Хорватии и Бельгии. Источник также отмечает, что к голкиперу присматриваюсь и клубы Украинской премьер-лиги.
Кемкин является воспитанником донецкого «Шахтера», но на профессиональном уровне дебютировал именно за «Минай», за который в этом сезоне отыграл семь матчей, пропустил девять голов и один раз сыграл на ноль.
Ранее «Минай» усилился 24-летним экс-защитником «Зари» и «Металлурга».
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