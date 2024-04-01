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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 20:49 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:00
992
0

Украинский вратарь интересен ряду европейских клубов. Есть и интерес из УПЛ

Александр Кемкин может покинуть «Минай»

01 апреля 2024, 20:49 | Обновлено 01 апреля 2024, 21:00
992
0
Украинский вратарь интересен ряду европейских клубов. Есть и интерес из УПЛ
ФК Минай. Александр Кемкин

21-летний украинский вратарь «Миная» Александр Кемкин может покинуть закарпатский клуб в следующее трансферное окно.

По информации Футбол 24, к украинскому стражу ворот проявляют интерес клубы из высших лиг Польши, Хорватии и Бельгии. Источник также отмечает, что к голкиперу присматриваюсь и клубы Украинской премьер-лиги.

Кемкин является воспитанником донецкого «Шахтера», но на профессиональном уровне дебютировал именно за «Минай», за который в этом сезоне отыграл семь матчей, пропустил девять голов и один раз сыграл на ноль.

Ранее «Минай» усилился 24-летним экс-защитником «Зари» и «Металлурга».

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Александр Кемкин Минай трансферы УПЛ трансферы
Источник Футбол 24
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