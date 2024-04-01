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  4. Артур АВАГИМЯН: «Хочется сделать болельщиков Черноморца счастливым»
Кубок Украины
01 апреля 2024, 20:08 |
160
0

Артур АВАГИМЯН: «Хочется сделать болельщиков Черноморца счастливым»

Хавбек «Черноморца» – о матче против «Шахтера»

01 апреля 2024, 20:08 |
160
0
Артур АВАГИМЯН: «Хочется сделать болельщиков Черноморца счастливым»
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Атакующий полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Украины против «Шахтера» (3 апреля, 18:00):

– Почему матч с «Шахтером» самый важный в жизни?
– Я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи, если не принимать во внимание Первую лигу. Хочется сделать счастливыми болельщиков. Непростое время для Одессы, всей страны. Хочется людям подарить праздник.

– Может ли «Черноморец» сыграть в свою игру против «Шахтера»?
– Я считаю, что да. Это будет хорошая игра. «Шахтер» играет в хороший футбол. С такими командами тяжело, но приятно играть. Надеюсь, что сможем играть в своем стиле.

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Источник Профутбол Digital
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