Артур АВАГИМЯН: «Хочется сделать болельщиков Черноморца счастливым»

Атакующий полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка Украины против «Шахтера» (3 апреля, 18:00):

– Почему матч с «Шахтером» самый важный в жизни?

– Я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи, если не принимать во внимание Первую лигу. Хочется сделать счастливыми болельщиков. Непростое время для Одессы, всей страны. Хочется людям подарить праздник.

– Может ли «Черноморец» сыграть в свою игру против «Шахтера»?

– Я считаю, что да. Это будет хорошая игра. «Шахтер» играет в хороший футбол. С такими командами тяжело, но приятно играть. Надеюсь, что сможем играть в своем стиле.