Шахтер Донецк

Кубок Украины
03.04.2024 18:00 - : -
Кубок Украины01 апреля 2024, 16:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:54
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Шахтер – Черноморец. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE
3 апреля в 18:00 начнется матч полуфинала Кубка Украины
01 апреля 2024, 16:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:54
699
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3 апреля в 18:00 начнется полуфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем». Игра пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В четвертьфинале одесская команда прошла «Зарю», а «Шахтер» был сильнее «Виктории». Во втором полуфинале 4 апреля сыграют «Полесье» и «Ворскла».
Шахтер – Черноморец. Старт в 18:00
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