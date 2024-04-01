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03.04.2024 18:00 - : -
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Кубок Украины
01 апреля 2024, 16:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:54
699
0

Шахтер – Черноморец. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE

3 апреля в 18:00 начнется матч полуфинала Кубка Украины

01 апреля 2024, 16:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:54
699
0
Шахтер – Черноморец. Полуфинал Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Шахтер

3 апреля в 18:00 начнется полуфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем». Игра пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В четвертьфинале одесская команда прошла «Зарю», а «Шахтер» был сильнее «Виктории». Во втором полуфинале 4 апреля сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Шахтер – Черноморец. Старт в 18:00

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Шахтер Донецк Шахтер - Черноморец Черноморец Одесса Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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