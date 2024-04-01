Шахтер Донецк

3 апреля в 18:00 начнется полуфинальный матч Кубка Украины между «Шахтером» и «Черноморцем». Игра пройдет во Львове на стадионе Арена Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В четвертьфинале одесская команда прошла «Зарю», а «Шахтер» был сильнее «Виктории». Во втором полуфинале 4 апреля сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Шахтер – Черноморец. Старт в 18:00