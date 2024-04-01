Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Испания
01 апреля 2024, 19:36 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:40
5057
1

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко

Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов

01 апреля 2024, 19:36 | Обновлено 01 апреля 2024, 19:40
5057
1
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

По информации статистического портала Opta, Довбик стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах.

В последний раз подобное удавалось сделать Андрею Шевченко, который в сезоне 2005/06 сумел забить 19 голов за «Милан» в Серии А.

По теме:
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ВИДЕО. Довбик догнал Беллингема, Лунин продлит контракт, новый фаворит АПЛ
Отец Довбика очень хочет, чтобы Артем играл за Манчестер Юнайтед
Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика Андрей Шевченко Милан
Источник Opta
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Футбол | 31 марта 2024, 20:55 1
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды

31 марта жиронцы переиграли соперников со счетом 3:2

ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ
Футбол | 01 апреля 2024, 20:02 0
ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ
ВИДЕО. «Иди же к папе». Милевский встретился с Ярмоленко перед матчем УПЛ

Андрей Ярмоленко после встречи сумел забить «Ворскле»

Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01.04.2024, 20:05
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Футбол | 31.03.2024, 20:59
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Футбол | 01.04.2024, 13:16
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex1f
Найкращий голеодор в Іспанії
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
Стало известно, за сколько Жирона хочет продать украинца в топ-клуб Ла Лиги
30.03.2024, 19:42
Футбол
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 2
Футбол
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 200
Футбол
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
Как оценили Украину? Названа самая дорогая сборная, которая сыграет на Евро
30.03.2024, 16:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем