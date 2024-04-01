Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.
По информации статистического портала Opta, Довбик стал первым украинским футболистом, который за последние 18 лет сумел забить более 15 голов в топ-5 европейских лигах.
В последний раз подобное удавалось сделать Андрею Шевченко, который в сезоне 2005/06 сумел забить 19 голов за «Милан» в Серии А.
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