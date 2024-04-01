В Динамо назвали лучшего игрока победного матча против Ворсклы

31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.

Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».

Официальный сайт киевского клуба назвал Николая Шапаренко лучшим игроком поединка. Украинский полузащитник оформил в этом матче дубль.

В этом сезоне Николай Шапаренко провел 17 матчей за киевское «Динамо» во всех турнирах и отличился тремя голами и тремя результативными передачами.