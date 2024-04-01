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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 19:20 |
440
0

В Динамо назвали лучшего игрока победного матча против Ворсклы

Признание получил Николай Шапаренко

01 апреля 2024, 19:20 |
440
0
В Динамо назвали лучшего игрока победного матча против Ворсклы
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

31 марта состоялся матч 22-го тура УПЛ между командами «Ворскла» Полтава и «Динамо» Киев.

Поединок прошел на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «бело-синих».

Официальный сайт киевского клуба назвал Николая Шапаренко лучшим игроком поединка. Украинский полузащитник оформил в этом матче дубль.

В этом сезоне Николай Шапаренко провел 17 матчей за киевское «Динамо» во всех турнирах и отличился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Николай Шапаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо лучший игрок
Источник ФК Динамо Киев
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