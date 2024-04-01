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  4. Еще один баск. Стало известно, кого Реал подпишет, если Лунин покинет клуб
Испания
01 апреля 2024, 19:06 |
522
0

Еще один баск. Стало известно, кого Реал подпишет, если Лунин покинет клуб

Хулен Агирресабала может стать игроком «королевского клуба»

01 апреля 2024, 19:06 |
522
0
Еще один баск. Стало известно, кого Реал подпишет, если Лунин покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Агирресабала

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Отмечается, что мадридский клуб хочет продлить соглашение с Луниным и уже приготовил ему новый контракт. Однако если украинский вратарь откажется от продления соглашения, то «Реал» приобретет нового вратаря. Наиболее вероятной заменой Лунина может стать вратарь «Атлетика» Бильбао Хулен Агирресабала. Transfermarkt оценивает испанского голкипера в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа не сыграет в этом сезоне из-за новой травмы, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Источник: защитник Барселоны покинет клуб в конце сезона
Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Андрей Лунин Атлетик Бильбао трансферы
Источник Realmadridexclusivo
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