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01 апреля 2024, 18:19 |
1086
0

Месси спрогнозировал обладателей Золотого мяча в ближайшие годы

Легендарный аргентинец верит в Ламина Ямала

01 апреля 2024, 18:19 |
1086
0
Месси спрогнозировал обладателей Золотого мяча в ближайшие годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал имена игроков, которые, по его мнению, будут бороться за Золотой мяч в ближайшие годы:

«Игроки, которые будут бороться за Золотой мяч в ближайшие годы? Может возникнуть очень хорошее соперничество с такими игроками как Холанд, Мбаппе, Винисиус и многими другими молодыми.

Я также думаю, что Ламин Ямал, который еще очень молод и сейчас играет за «Барселону», сыграет заметную роль и будет бороться за награду в будущем. Конечно, за него будут бороться и другие. Появятся новые игроки, о которых мы не знаем, потому что всегда есть свежие имена. Я думаю, что это будет замечательная эпоха, которой можно наслаждаться».

Ранее Месси рассказал, когда завершит карьеру.

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Лионель Месси Золотой мяч Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Ламин Ямал
Источник Daily Mail
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Istm
вінісіус нє, він расизмом надто зайнятий
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