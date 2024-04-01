Месси спрогнозировал обладателей Золотого мяча в ближайшие годы

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси назвал имена игроков, которые, по его мнению, будут бороться за Золотой мяч в ближайшие годы:

«Игроки, которые будут бороться за Золотой мяч в ближайшие годы? Может возникнуть очень хорошее соперничество с такими игроками как Холанд, Мбаппе, Винисиус и многими другими молодыми.

Я также думаю, что Ламин Ямал, который еще очень молод и сейчас играет за «Барселону», сыграет заметную роль и будет бороться за награду в будущем. Конечно, за него будут бороться и другие. Появятся новые игроки, о которых мы не знаем, потому что всегда есть свежие имена. Я думаю, что это будет замечательная эпоха, которой можно наслаждаться».

Ранее Месси рассказал, когда завершит карьеру.