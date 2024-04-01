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  4. Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы стараемся, но не везет»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 18:02 |
236
0

Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы стараемся, но не везет»

Защитник «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Зари»

01 апреля 2024, 18:02 |
236
0
Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы стараемся, но не везет»
ФК Металлист 1925

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 22-го тура УПЛ.

– Результаты не радуют. Снова поражение. Расскажите об атмосфере в команде.

– Что говорить? Вы же все видите. Я не знаю, что говорить. Ну не везет. Ребята стараются. Результат с «Зарей» не закономерен, я считаю. Как минимум должна была быть ничья, у нас были хорошие моменты. Мы их не реализовали. А соперник сумел это сделать.

У вас у первого в игре был шанс отличиться. Если бы тогда забили, все было бы по-другому?

– Это уже никто не будет знать, как было, когда я бы забил. Я не забил, поэтому уже, как есть.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря - Металлист 1925
Источник NV.ua
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