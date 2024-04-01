Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы стараемся, но не везет»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 22-го тура УПЛ.

– Результаты не радуют. Снова поражение. Расскажите об атмосфере в команде.

– Что говорить? Вы же все видите. Я не знаю, что говорить. Ну не везет. Ребята стараются. Результат с «Зарей» не закономерен, я считаю. Как минимум должна была быть ничья, у нас были хорошие моменты. Мы их не реализовали. А соперник сумел это сделать.

– У вас у первого в игре был шанс отличиться. Если бы тогда забили, все было бы по-другому?

– Это уже никто не будет знать, как было, когда я бы забил. Я не забил, поэтому уже, как есть.