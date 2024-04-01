Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы стараемся, но не везет»
Защитник «Металлиста 1925» прокомментировал поражение от «Зари»
Защитник харьковского «Металлиста 1925» Максим Имереков прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 22-го тура УПЛ.
– Результаты не радуют. Снова поражение. Расскажите об атмосфере в команде.
– Что говорить? Вы же все видите. Я не знаю, что говорить. Ну не везет. Ребята стараются. Результат с «Зарей» не закономерен, я считаю. Как минимум должна была быть ничья, у нас были хорошие моменты. Мы их не реализовали. А соперник сумел это сделать.
– У вас у первого в игре был шанс отличиться. Если бы тогда забили, все было бы по-другому?
– Это уже никто не будет знать, как было, когда я бы забил. Я не забил, поэтому уже, как есть.
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