Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд высказался о шансах Манчестер Сити на титул: «Можем сделать снова»
Англия
01 апреля 2024, 17:14 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:22
201
0

Холанд высказался о шансах Манчестер Сити на титул: «Можем сделать снова»

В АПЛ идет интересная гонка между тремя командами

01 апреля 2024, 17:14 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:22
201
0
Холанд высказался о шансах Манчестер Сити на титул: «Можем сделать снова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер» Сити Эрлинг Холанд уверен, что команда в состоянии выиграть очередной чемпионский титул, несмотря на ничью 0:0 в матче с «Арсеналом».

Это позволило «Ливерпулю» укрепить лидерство – Красные опережают «Арсенал» и «Манчестер Сити» на два и три очка соответственно.

«Гонка за титул? Мы уже делали это и можем снова повторить», – отметил Холанд.

Команда Хосепа Гвардиолы может стать первой в истории чемпионата Англии, которая выиграла титул четыре раза кряду. По три подряд титула выиграли «Манчестер Юнайтед» дважды и один раз «Манчестер Сити».

По теме:
Ньюкасл – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бывший игрок Челси – о ничьей в большинстве с Бернли: «Для меня это конец»
Невилл назвал составляющие успеха Арсенала на поле Ман Сити
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Арсенал Лондон
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»
Футбол | 01 апреля 2024, 16:59 0
ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»
ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»

Форвард Динамо возвращение на поле после травмы отметил забитым голом

Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 01 апреля 2024, 07:01 0
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль

31 марта королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:0

Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Футбол | 31.03.2024, 21:38
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Футбол | 01.04.2024, 11:33
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Футбол | 31.03.2024, 22:01
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
ФОТО. «Воскресное Воскрешение». Как Жирона отреагировала на дубль Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 199
Футбол
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
01.04.2024, 06:30 19
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем