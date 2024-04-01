Холанд высказался о шансах Манчестер Сити на титул: «Можем сделать снова»

Форвард «Манчестер» Сити Эрлинг Холанд уверен, что команда в состоянии выиграть очередной чемпионский титул, несмотря на ничью 0:0 в матче с «Арсеналом».

Это позволило «Ливерпулю» укрепить лидерство – Красные опережают «Арсенал» и «Манчестер Сити» на два и три очка соответственно.

«Гонка за титул? Мы уже делали это и можем снова повторить», – отметил Холанд.

Команда Хосепа Гвардиолы может стать первой в истории чемпионата Англии, которая выиграла титул четыре раза кряду. По три подряд титула выиграли «Манчестер Юнайтед» дважды и один раз «Манчестер Сити».