Холанд высказался о шансах Манчестер Сити на титул: «Можем сделать снова»
В АПЛ идет интересная гонка между тремя командами
Форвард «Манчестер» Сити Эрлинг Холанд уверен, что команда в состоянии выиграть очередной чемпионский титул, несмотря на ничью 0:0 в матче с «Арсеналом».
Это позволило «Ливерпулю» укрепить лидерство – Красные опережают «Арсенал» и «Манчестер Сити» на два и три очка соответственно.
«Гонка за титул? Мы уже делали это и можем снова повторить», – отметил Холанд.
Команда Хосепа Гвардиолы может стать первой в истории чемпионата Англии, которая выиграла титул четыре раза кряду. По три подряд титула выиграли «Манчестер Юнайтед» дважды и один раз «Манчестер Сити».
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