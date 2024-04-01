Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 16:59 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:06
631
0

ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»

Форвард Динамо возвращение на поле после травмы отметил забитым голом

01 апреля 2024, 16:59 | Обновлено 01 апреля 2024, 17:06
631
0
ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Форвард Динамо Андрей Ярмоленко в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал свое возвращение на поле, которое он отметил голом, в матче 22-го тура УПЛ против Ворсклы (5:1).

– Андрей, с возвращением на поле! Как твое настроение? Как физическое состояние?

– Конечно, рад вернуться. Позади почти шесть месяцев тяжелой работы. Это очень эмоциональный момент для меня – вернуться после травмы. Прежде всего, хочу поблагодарить весь наш медицинский состав – врачи, массажисты, все, кто работал со мной в течение всего этого времени. Иногда из-за меня оставались на базе, не ехали домой. Я им очень благодарен. Также хочу поблагодарить всех партнеров по команде, потому что они где-то берегли меня в течение этого месяца во время тренировок, не играли жестко против меня. За это им огромное спасибо.

– Тебе удалось сегодня забить эффектный гол. Вспомнишь его?

– Бражко отдал отличную передачу. Надо было забивать, что я и сделал. Грех было не забить после такой передачи. Этот гол – заслуга Бражко.

– В твое отсутствие открылся Кабаев. Сегодня ты шутил, когда он давал интервью перед матчем. Вы уже обсуждали хорошую конкуренцию в команде?

– Конечно, всегда во всех командах есть конкуренция. Это хорошо, мы помогаем друг другу расти. Но классно, когда, кроме конкуренции, есть нормальные дружеские отношения между игроками. У нас в команде сейчас отличная атмосфера, прекрасный коллектив, поэтому мы сейчас друг над другом шутим. Есть главный тренер, он решает, кому играть. Сегодня играет он, завтра – я, послезавтра – снова он. Это нормально в футболе. Нужно всегда оставаться человеком и лучше оставаться на позитиве.

– По ощущениям, когда сможешь играть в старте?

– Мне трудно сказать. Мне кажется, что я готов, но нужно жить не эмоциями. Тренерскому штабу виднее со стороны, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Нельзя после такой паузы почти в шесть месяцев выйти сразу и сыграть 90 минут, надо постепенно подходить к этому. Желание есть, но все решает главный тренер.

По теме:
Максим ИМЕРЕКОВ: «Мы стараемся, но не везет»
В Минае отреагировали на слухи о доигровке матча против Динамо в Киеве
ЧУРКО: Если бы не тот всем известный вопрос, то Заря не отпустила бы Динамо
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Владимир Бражко
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Футбол | 01 апреля 2024, 16:09 4
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции
Первый тренер Довбика рассказал о реакции на гол Артема в ворота Швеции

Алексей Блоха верил в своего воспитанника

Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 01 апреля 2024, 07:01 0
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль

31 марта королевский клуб обыграл соперников со счетом 2:0

Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Футбол | 31.03.2024, 19:35
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
Киберспорт | 01.04.2024, 00:41
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Футбол | 01.04.2024, 13:16
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
31.03.2024, 09:58 1
Футбол
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
Богачук в Лас-Вегасе деклассировал Мендосу и завоевал временный пояс WBC
31.03.2024, 01:55 7
Бокс
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
31.03.2024, 06:50 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем