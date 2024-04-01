ЯРМОЛЕНКО: «Бражко отдал отличную передачу, грех было не забить»

Форвард Динамо Андрей Ярмоленко в эфире УПЛ-ТВ прокомментировал свое возвращение на поле, которое он отметил голом, в матче 22-го тура УПЛ против Ворсклы (5:1).

– Андрей, с возвращением на поле! Как твое настроение? Как физическое состояние?

– Конечно, рад вернуться. Позади почти шесть месяцев тяжелой работы. Это очень эмоциональный момент для меня – вернуться после травмы. Прежде всего, хочу поблагодарить весь наш медицинский состав – врачи, массажисты, все, кто работал со мной в течение всего этого времени. Иногда из-за меня оставались на базе, не ехали домой. Я им очень благодарен. Также хочу поблагодарить всех партнеров по команде, потому что они где-то берегли меня в течение этого месяца во время тренировок, не играли жестко против меня. За это им огромное спасибо.

– Тебе удалось сегодня забить эффектный гол. Вспомнишь его?

– Бражко отдал отличную передачу. Надо было забивать, что я и сделал. Грех было не забить после такой передачи. Этот гол – заслуга Бражко.

– В твое отсутствие открылся Кабаев. Сегодня ты шутил, когда он давал интервью перед матчем. Вы уже обсуждали хорошую конкуренцию в команде?

– Конечно, всегда во всех командах есть конкуренция. Это хорошо, мы помогаем друг другу расти. Но классно, когда, кроме конкуренции, есть нормальные дружеские отношения между игроками. У нас в команде сейчас отличная атмосфера, прекрасный коллектив, поэтому мы сейчас друг над другом шутим. Есть главный тренер, он решает, кому играть. Сегодня играет он, завтра – я, послезавтра – снова он. Это нормально в футболе. Нужно всегда оставаться человеком и лучше оставаться на позитиве.

– По ощущениям, когда сможешь играть в старте?

– Мне трудно сказать. Мне кажется, что я готов, но нужно жить не эмоциями. Тренерскому штабу виднее со стороны, в каком состоянии я сейчас нахожусь. Нельзя после такой паузы почти в шесть месяцев выйти сразу и сыграть 90 минут, надо постепенно подходить к этому. Желание есть, но все решает главный тренер.