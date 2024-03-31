Ярмоленко показал фото травмированной ноги во время восстановления
Форвард впервые после травмы вышел за Динамо и забил гол Ворскле
Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко в соцсетях выложил фотографии травмированной ноги во время восстановления и написал:
«Рад вернуться на поле, спасибо всем, кто помогал это сделать. Спасибо семье, друзьям и партнерам по команде за поддержку. И отдельно спасибо жене, без тебя я бы не смог этого сделать».
31 марта прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» разгромило «Ворсклу» (5:1).
Форвард Андрей Ярмоленко впервые cыграл за Динамо после длительной паузы, связанной с травмой.
На 66-й минуте Ярмоленко заменил Владислава Кабаева. Андрей в первом же матче сумел забить гол – на 78-й минуте он сделал счет 5:0.
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