Ярмоленко показал фото травмированной ноги во время восстановления

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко в соцсетях выложил фотографии травмированной ноги во время восстановления и написал:

«Рад вернуться на поле, спасибо всем, кто помогал это сделать. Спасибо семье, друзьям и партнерам по команде за поддержку. И отдельно спасибо жене, без тебя я бы не смог этого сделать».

31 марта прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» разгромило «Ворсклу» (5:1).

Форвард Андрей Ярмоленко впервые cыграл за Динамо после длительной паузы, связанной с травмой.

На 66-й минуте Ярмоленко заменил Владислава Кабаева. Андрей в первом же матче сумел забить гол – на 78-й минуте он сделал счет 5:0.