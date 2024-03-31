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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 22:36 | Обновлено 31 марта 2024, 22:45
2529
2

Ярмоленко показал фото травмированной ноги во время восстановления

Форвард впервые после травмы вышел за Динамо и забил гол Ворскле

31 марта 2024, 22:36 | Обновлено 31 марта 2024, 22:45
2529
2
Ярмоленко показал фото травмированной ноги во время восстановления
Instagram. Андрей Ярмоленко

Форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко в соцсетях выложил фотографии травмированной ноги во время восстановления и написал:

«Рад вернуться на поле, спасибо всем, кто помогал это сделать. Спасибо семье, друзьям и партнерам по команде за поддержку. И отдельно спасибо жене, без тебя я бы не смог этого сделать».

31 марта прошел матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» разгромило «Ворсклу» (5:1).

Форвард Андрей Ярмоленко впервые cыграл за Динамо после длительной паузы, связанной с травмой.

На 66-й минуте Ярмоленко заменил Владислава Кабаева. Андрей в первом же матче сумел забить гол – на 78-й минуте он сделал счет 5:0.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо фото
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Anna.
Здоров'я Андрію, йому ще на Євро забивати.
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+6
mrCorsairs
Ну так , до Шевченка залишилось 2 мячі і років 20 рекорд ніхто не побє.
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+2
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