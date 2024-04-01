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  4. БАТАГОВ: Первый гол Герреро мне больше понравился, потому что с моего паса
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 15:29 | Обновлено 01 апреля 2024, 16:12
136
0

БАТАГОВ: Первый гол Герреро мне больше понравился, потому что с моего паса

Защитник «Зари» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

01 апреля 2024, 15:29 | Обновлено 01 апреля 2024, 16:12
136
0
БАТАГОВ: Первый гол Герреро мне больше понравился, потому что с моего паса
Sportarena. Арсений Батагов

Защитник луганской «Зари» Арсений Батагов прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1) в матче 22-го тура УПЛ.

– Ты только недавно вернулся в расположение «Зари» после вояжа в молодежную сборную Украины. Смог ли должным образом подготовиться к этой встрече?

– У меня было три дня, чтобы подлечиться и восстановиться до «Металлиста 1925». Мы играли в Баку и домой добирались почти сутки.

– Вы учитывали при подготовке к матчу с харьковским «Металлистом 1925», что у суперика продолжалась девятиматчевая серия без побед?

– Мы на это особо не обращали внимания. Мы просто хотели качественно подготовиться к ответственному матчу. Из тяжелой ситуации мы вышли с честью.

– Сегодня в центре защиты харьковчан играл Максим Имереков. Ты с ним играл в «Заре»...

– Да, мы год играли вместе в «Заре». Перед началом поединка перекинулись с ним несколькими фразами.

– Сегодня разницу на футбольном поле сделал Эдуардо Герреро. Полагаю, в вашей команде все рады этому?

– Наконец-то ему удалось забить. Причем первый гол мне понравился больше. Потому что с моей передачи. Думаю, что в моем активе уже три ассиста и два гола в нынешнем сезоне. Не хочется останавливаться на достигнутом.

– Впереди у «Зари» важный матч с «Динамо». Как противостоять гранду украинского футбола?

– У нас в составе много качественных футболистов. Все готовы проявить себя.

– Что ты чувствуешь, когда видишь «Зарю» в нижней части турнирной таблицы?

– После окончания первого круга я в таблицу точно не смотрел. У нас впереди еще три пропущенных матча – с «Шахтером», «Динамо» и «Колосом». Мы будем стараться брать очки в каждой игре.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Заря - Металлист 1925 Арсений Батагов Эдуардо Герреро
Источник Sportarena
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