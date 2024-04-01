Виктор СКРИПНИК: «Мне не стыдно за поражение от Зари»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 22-го тура УПЛ.

– Все расстроены из-за того, что мы не получили того, на что рассчитывали. По игре – ничья была бы более справедливым итогом. К сожалению, футбол таков. Нам только остается готовиться к следующим матчам.

– Чего не хватило сегодня команде?

– Забитых мячей – очень просто. Я это и команде сказал, что мне не стыдно за это поражение, мы играли с очень мощной командой на равных. Индивидуальное мастерство футболистов мы также видим на футбольном поле. Но самоотдача, построение игры, отношение к делу – были на уровне.

– Насколько трудно на каждый матч менять план игры, потому что у вас, на самом деле, много травмированных игроков?

– Это рутина футбольная. Не бывает все гладко. К сожалению, такое сейчас с нами случается. Поэтому, мы отталкиваемся от этого. Сегодня также два парня травмировались.

– Насколько серьезны их повреждения?

– Будем смотреть, я не могу ответить на этот вопрос сейчас, должны быть обследования. Когда бедро – это, как правило, 2-3 недели.

– Относительно первого гола. Там Имереков упал, вроде бы был фол. Затем он поднялся, казалось, что хотел подбежать к судье, тем временем пошла передача в его зону и Герреро забил. Как считаете, был ли там фол?

– Я видел фол.

– В 5-ти весенних матчах «Металлист 1925» пропустил 15 мячей, проблемы в защите?

– Вы знаете статистику, заметно проблемы. Еще раз говорю, что с этим также стараемся бороться, работаем. Однако игра показывает, что у нас есть проблемы. Мы не имеем права опускать руки. У нас еще есть матчи, где мы можем себя спасти, надо дождаться победы, которую мы уже очень долго ждем.