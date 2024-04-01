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  4. Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я уже привык в Украине к разной погоде»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 14:52 |
345
1

Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я уже привык в Украине к разной погоде»

Нападающий «Зари» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

01 апреля 2024, 14:52 |
345
1
Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я уже привык в Украине к разной погоде»
xsport. Эдуардо Герреро

Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1) в матче 22-го тура УПЛ.

– Эду, поздравляем тебя с победой и двумя забитыми мячами! Как «Заря» провела двухнедельную паузу в чемпионате?

– Мы плодотворно поработали в Киеве, и сейчас вы видите результат.

– Что было самым главным сегодня? Возможно, первыми забить гол в ворота соперника?

– Самым главным было завоевать три очка. Мы с этим справились.

– Твоя результативная игра связана с теплой погодой, установившейся в Киеве?

– Я уже привык в Украине к разной погоде, и когда прохладно, и, когда, тепло.

– Вячеслав Чурко в интервью говорил, что ты сегодня мог забить «Металлисту 1925» пять мячей. Ты с этим согласен?

– Да. Однако во втором тайме газон на стадионе «Левый берег» немного испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше.

– Мне понравился больше твой второй забитый мяч. А тебе?

– Конечно, второй.

– В четверг важная игра «Заря» – «Динамо». Вы можете обыграть динамовцев?

– Самое главное, это качественно подготовиться к интересному противостоянию с «Динамо». Тогда будет понятно, на что мы способны.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Металлист 1925
Источник Sportarena
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April
У Панамы схожая история.
20 декабря
1989 года вооруженные силы США начали военную операцию против Панамы.
Официальные власти США заявили, что целями операции были прежде всего
защита американских граждан, находящихся в Панаме.
Вот  и прижился легко.
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