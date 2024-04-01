Эдуардо ГЕРРЕРО: «Я уже привык в Украине к разной погоде»
Нападающий «Зари» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»
Панамский нападающий луганской «Зари» Эдуардо Герреро прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (2:1) в матче 22-го тура УПЛ.
– Эду, поздравляем тебя с победой и двумя забитыми мячами! Как «Заря» провела двухнедельную паузу в чемпионате?
– Мы плодотворно поработали в Киеве, и сейчас вы видите результат.
– Что было самым главным сегодня? Возможно, первыми забить гол в ворота соперника?
– Самым главным было завоевать три очка. Мы с этим справились.
– Твоя результативная игра связана с теплой погодой, установившейся в Киеве?
– Я уже привык в Украине к разной погоде, и когда прохладно, и, когда, тепло.
– Вячеслав Чурко в интервью говорил, что ты сегодня мог забить «Металлисту 1925» пять мячей. Ты с этим согласен?
– Да. Однако во втором тайме газон на стадионе «Левый берег» немного испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше.
– Мне понравился больше твой второй забитый мяч. А тебе?
– Конечно, второй.
– В четверг важная игра «Заря» – «Динамо». Вы можете обыграть динамовцев?
– Самое главное, это качественно подготовиться к интересному противостоянию с «Динамо». Тогда будет понятно, на что мы способны.
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