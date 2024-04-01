Реал с Луниным повторил клубный топ-результат 27-летней давности
Мадридцы позабыли горечь поражений в Ла Лиге
В воскресенье, 31 марта, в 30-м туре чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.
Эта победа довела серию «галактикос» в Ла Лиге без поражений до 24 игр.
В последний раз мадридский «Реал», ворота которого защищает украинец Андрей Лунин, проигрывал в национальном чемпионате 24 сентября прошлого года мадридскому «Атлетико» (1:3).
Нынешняя серия «Реала» без провалов – повторение результата команды, которой руководил Фабио Капелло в сезоне-1996/1997.
«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 75 очков.
Ранее Андрей Лунин оценил свой клиншит против «Атлетика».
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