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Испания
01 апреля 2024, 13:14 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:23
1233
0

Реал с Луниным повторил клубный топ-результат 27-летней давности

Мадридцы позабыли горечь поражений в Ла Лиге

01 апреля 2024, 13:14 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:23
1233
0
Реал с Луниным повторил клубный топ-результат 27-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 31 марта, в 30-м туре чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.

Эта победа довела серию «галактикос» в Ла Лиге без поражений до 24 игр.

В последний раз мадридский «Реал», ворота которого защищает украинец Андрей Лунин, проигрывал в национальном чемпионате 24 сентября прошлого года мадридскому «Атлетико» (1:3).

Нынешняя серия «Реала» без провалов – повторение результата команды, которой руководил Фабио Капелло в сезоне-1996/1997.

«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 75 очков.

Ранее Андрей Лунин оценил свой клиншит против «Атлетика».

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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