Реал с Луниным повторил клубный топ-результат 27-летней давности

В воскресенье, 31 марта, в 30-м туре чемпионата Испании «Реал» дома обыграл «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0.

Эта победа довела серию «галактикос» в Ла Лиге без поражений до 24 игр.

В последний раз мадридский «Реал», ворота которого защищает украинец Андрей Лунин, проигрывал в национальном чемпионате 24 сентября прошлого года мадридскому «Атлетико» (1:3).

Нынешняя серия «Реала» без провалов – повторение результата команды, которой руководил Фабио Капелло в сезоне-1996/1997.

«Реал» в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 75 очков.

Ранее Андрей Лунин оценил свой клиншит против «Атлетика».