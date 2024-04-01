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Англия
01 апреля 2024, 12:49 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:58
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Палмер при помощи Мудрика повторил исторический результат Азара в Челси

Форвард «синих» оформил дубль в матче с «Бернли»

01 апреля 2024, 12:49 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:58
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Палмер при помощи Мудрика повторил исторический результат Азара в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Нападающий «Челси» Коул Палмер стал автором дубля в домашней игре «пенсионеров» в 30-м туре чемпионата Англии против «Бернли», которая завершилась вничью 2:2.

Как известно, первый гол в игре Палмер забил на 44-й минуте с 11-метрового, который заработал украинец Михаил Мудрик.

Коул Палмер стал первым игроком «Челси» после бельгийца Эдена Азара, забившим в пяти домашних матчах команды подряд. Азару подобное удавалось 10 лет назад.

В текущем сезоне АПЛ Палмер забил 13 голов и сделал 8 ассистов. Больше в первом сезоне за «синих» делали только Джимми Флойд Хассельбайнк (32 очка по системе «гол+пас» в сезоне-2000/2001) и Диего Коста (23 пункта в сезоне-2014/2015).

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Михаил Мудрик Коул Палмер Челси Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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