Артур МИКИТИШИН: «Мы знали, что против Вереса будет нелегко»

Полузащитник «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

– Артур, что думаешь по итогам игры?

– Мы знали, что здесь не будет легко; знали, какая команда у «Вереса». Серьезно настраивались. Приехали сюда за результатом – и у нас все получилось, мы достигли своего.

– В целом «Кривбасс» контролировал игру?

– Да, именно «Кривбасс» контролировал игру. Согласен, у «Вереса» были некоторые опасные моменты, но мы разберем эти ошибки и исправим их. В первом тайме мы тоже не использовали свои шансы, но уже после перерыва наша команда вышла еще более сконцентрированной на ворота, тем более, знали, что играем в большинстве.

– Третья подряд победа «Кривбасса», но снова тяжелая и нервная. Соперники начали настраиваться на нас более серьезно?

– Думаю, да. Все видят на каком месте мы идем, поэтому и настройка серьезная. В целом мы готовимся к каждому сопернику со всей ответственностью, как и оппоненты к нам.