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Германия
01 апреля 2024, 12:55 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:56
474
0

Президент Баварии «разнес» команду после домашнего поражения от Боруссии

Мюнхенцы рискуют впервые за 12 лет остаться без чемпионского титула в Германии

01 апреля 2024, 12:55 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:56
474
0
Президент Баварии «разнес» команду после домашнего поражения от Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Герберт Хайнер

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подверг жесткой критике команду после домашнего поражения в рамках Бундеслиги от дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Бавария» не была той «Баварией», к которой все привыкли, и которую нам хотелось бы видеть. В этом сезоне это уже не первый раз, когда нам не удается включиться в игру и добиться успеха.

Мы проиграли заслуженно. Мы были слишком статичны, недостаточно агрессивны, имели мало страсти, и это было видно на поле», — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Отметим, за семь туров до завершения сезона «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 13 очков, и рискует впервые за 12 лет остаться без чемпионского титула в Германии.

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Герберт Хайнер Бавария Бундеслига Байер
Источник Sky Germany
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