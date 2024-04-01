Президент Баварии «разнес» команду после домашнего поражения от Боруссии

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подверг жесткой критике команду после домашнего поражения в рамках Бундеслиги от дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Бавария» не была той «Баварией», к которой все привыкли, и которую нам хотелось бы видеть. В этом сезоне это уже не первый раз, когда нам не удается включиться в игру и добиться успеха.

Мы проиграли заслуженно. Мы были слишком статичны, недостаточно агрессивны, имели мало страсти, и это было видно на поле», — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Отметим, за семь туров до завершения сезона «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 13 очков, и рискует впервые за 12 лет остаться без чемпионского титула в Германии.