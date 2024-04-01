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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 12:40 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:49
104
0

Владислав КАБАЕВ: «В каждой игре нам нужен результат»

Вингер «Динамо» – о разгроме «Ворсклы» в Полтаве

01 апреля 2024, 12:40 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:49
104
0
Владислав КАБАЕВ: «В каждой игре нам нужен результат»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Вингер «бело-синих» Владислав Кабаев поделился эмоциями после матча с «Ворсклой» в Полтаве.

– Матч долго не мог продолжиться из-за тревоги. Насколько эта ситуация повлияла на игру?
– Да, было тяжело из-за этого, но мы были в одинаковых условиях с полтавчанами. Думаю, им тоже тяжело было. Важно как физически, так и психологически – даже больше. Ты выходишь из раздевалки, уже размялся там – и снова тревога. Потом сели, читаем новости, потом снова по кругу. Благо, все так закончилось.

– Именно такая ситуация с нашей командой впервые – когда несколько раз уже выходили на поле и сразу возвращались назад?
– Да, мы обсуждали в раздевалке – не помню, чтобы было несколько тревог подряд, и так долго матч не мог продолжиться. Хотя была тоже довольно длинная, продолжалась в Ужгороде, где мы вообще не доиграли.

– Несмотря на это, хотели во что бы то ни стало доиграть матч сегодня?
– Конечно, у нас ведь много пропущенных туров, уже некуда их откладывать. Даже на завтра доигрывание переносить не хотелось, хотелось сегодня доиграть и уехать домой.

– Показалось, что матч был напряженным до первого гола, а дальше игра давалась «Динамо» легко?
– Честно говоря, счет не по игре, пожалуй. Более-менее ровная игра, но, пожалуй, наш класс немного сказался, как говорят эксперты. Свои полумоменты мы реализовали.

– Может, также сыграло свою роль возвращение Андрея Ярмоленко?
– Конечно, это даже не обсуждается, это чувствуется в коллективе.

– Какие эмоции после игры? Есть ли истощение после 4-часового матча?
– Да нет, все нормально. Эмоции положительные. Мы выигрываем, мы знаем, чего мы стремимся достичь. В каждой игре нам нужен результат. Результат сегодня положительный, так что и эмоции положительные. Да, мы устали эмоционально и физически, но есть несколько дней, чтобы восстановиться и сыграть против «Зари».

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Источник ФК Динамо Киев
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