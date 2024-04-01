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ATP
01 апреля 2024, 12:30 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:35
51
0

Первый тренер Синнера назвал главную цель итальянца. Сможет достичь?

Массимо Сартори – об амбициях бывшего подопечного

01 апреля 2024, 12:30 | Обновлено 01 апреля 2024, 12:35
51
0
Первый тренер Синнера назвал главную цель итальянца. Сможет достичь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый тренер Янника Синнера Массимо Сартори рассказал о мотивации игрока в профессиональном туре на фоне того, что итальянец расположился на втором месте в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Его величайшая способность всегда заключалась в том, чтобы контролировать то, что он делает, безопасно, никогда не теряя преимущества. Бывает, что он проигрывает, но этот дар не покидает его.

С точки зрения качества тенниса никто не может угнаться за ним в данный момент. Янник живет ради того, чтобы стать номером один, и стремится к этой цели каждый день. Если еще несколько лет назад было пять-шесть игроков, которые могли соперничать друг с другом, от Джоковича и Надаля до Федерера и Маррея, то сейчас Синнер находится на другом уровне. Алькарас очень силен, но у него нет способности оставаться на высоком уровне на протяжении всего матча. Джокович уже далеко не в расцвете сил, и я не вижу за ним ничего особенного», – заявил Сартори.

Напомним, ранее сообщалось, что Янник Синнер повторил достижение швейцарца Роджера Федерера.

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Янник Синнер
Источник Tuttosport
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