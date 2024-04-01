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  4. Джихад БИЗИМАНА: «Все 8 последних матчей чемпионата будут тяжелыми»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 12:17 |
181
0

Джихад БИЗИМАНА: «Все 8 последних матчей чемпионата будут тяжелыми»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

01 апреля 2024, 12:17 |
181
0
Джихад БИЗИМАНА: «Все 8 последних матчей чемпионата будут тяжелыми»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

– Джихад, тяжелый матч в Ровно. Как прокомментируешь эту победу?

– Действительно, игра была тяжелой. Особенно в первом тайме. Но, как я говорил в последнем интервью, мы ожидали именно такого поединка. Потому что именно сейчас все последние восемь матчей чемпионата будут такие. Но я счастлив за ребят, ведь мы боролись до последнего. И как результат, несмотря на то, что это была действительно непростая игра, мы все равно были лучшей командой на поле.

– Истощен ли ты после матчей сборной Руанды?

– Да-да, конечно. Я много путешествовал, это было долгое приключение: приехать в Кривой Рог и сразу играть против «Вереса» уже в Ровно. Я был немного уставший в последние 15 минут. Но я сказал себе, что должен продолжать играть в том же духе, ведь счет только 1:0. И в концовке, я считаю, показал хороший футбол и другие ребята тоже. Мы победили, это самое важное.

– Почему было трудно владеть инициативой в первой половине матча?

– Я считаю, что в первом тайме мы действовали слишком торопливо. Видели, как соперник отступал, они били мяч вперед. Они относились к нам с уважением, ведь понимали, что играют против «Кривбасса», одного из лидеров чемпионата. Но мы не использовали это преимущество, продолжали слишком торопиться с решениями и ошибались. Но во втором тайме уже в большинстве нам было легче, было больше свободного пространства для атак. Мы воплотили свое преимущество в два гола и заслуженно победили.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс Джихад Бизимана
Источник ФК Кривбасс
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