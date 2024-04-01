Названа причина отказа Хаби Алонсо от перехода в Ливерпуль, Челси и Баварию
Испанец хочет посмотреть, какие предложения ему поступят через год
Стали известны причины, по которым наставник «Байера» Хаби Алонсо отказался по окончании нынешнего сезона возглавить мюнхенскую «Баварию», а также английские «Ливерпуль» и «Челси».
Как сообщает известный журналист и инсайдер Санти Ауна, вариант с «синими» специалиста не привлекал изначально. «Мерсисайдцы» были интересны испанцу, но он не хотел становиться преемником Юргена Клоппа на должности главного тренера. Наконец, «Бавария» также была в приоритете у Хаби, но возможный вариант с мадридским «Реалом» оказался куда привлекательнее.
В итоге Алонсо принял решение остаться в Леверкузене еще на один сезон и посмотреть, какие предложения поступят ему через год.
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