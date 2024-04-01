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  4. ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
01 апреля 2024, 12:10 |
855
0

ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024

Роман уверен, что у нас непростые соперники

01 апреля 2024, 12:10 |
855
0
ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил группу «сине-желтых» на Евро-2024.

- С кем играем на Евро помнишь?
- Румыния, Бельгия и Словения... Словакия!

- Нормальная группа?
- Хорошая, хорошая... тяжелая. Хорошая группа, вперед, - сказал Яремчук.

Отметим, что сборная Украины начнет турнирный путь на континентальном первенстве 17 июня в Мюнхене, где на «Альянц Арене» сыграет против команды Румынии.

Букмекеры за два с половиной месяца до старта турнира отдают команде Сергея Реброва второе место в группе. Проход Украины в плей-офф оценен коэффициентом 1,4.

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сборная Украины по футболу Роман Яремчук Евро-2024
Источник ВЗбирна
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