ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил группу «сине-желтых» на Евро-2024.

- С кем играем на Евро помнишь?

- Румыния, Бельгия и Словения... Словакия!

- Нормальная группа?

- Хорошая, хорошая... тяжелая. Хорошая группа, вперед, - сказал Яремчук.

Отметим, что сборная Украины начнет турнирный путь на континентальном первенстве 17 июня в Мюнхене, где на «Альянц Арене» сыграет против команды Румынии.

Букмекеры за два с половиной месяца до старта турнира отдают команде Сергея Реброва второе место в группе. Проход Украины в плей-офф оценен коэффициентом 1,4.