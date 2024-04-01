ВИДЕО. Яремчук оценил группу сборной Украины на Евро-2024
Роман уверен, что у нас непростые соперники
Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил группу «сине-желтых» на Евро-2024.
- С кем играем на Евро помнишь?
- Румыния, Бельгия и Словения... Словакия!
- Нормальная группа?
- Хорошая, хорошая... тяжелая. Хорошая группа, вперед, - сказал Яремчук.
Отметим, что сборная Украины начнет турнирный путь на континентальном первенстве 17 июня в Мюнхене, где на «Альянц Арене» сыграет против команды Румынии.
Букмекеры за два с половиной месяца до старта турнира отдают команде Сергея Реброва второе место в группе. Проход Украины в плей-офф оценен коэффициентом 1,4.
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