Обидчицы Киченок и Остапенко взяли парный титул в Майами
София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс выиграли второй титул в сезоне
Американский дуэт София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс выиграл парный разряд на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче за титул американки оказались сильнее второго сеяного тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Майами. Финал
София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 4:6. 7:6(5), 11-9
Отметим, что изначально Кенин и Маттек-Сэндс не должны были играть в Майами. Они попали в сетку, когда другая пара отказалась от участия.
В первом раунде американки на чемпионском тай-брейке переиграли дуэт Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия).
В этом сезоне Кенин и Маттек-Сэндс также взяли титул WTA 500 в Абу-Даби.
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