Обидчицы Киченок и Остапенко взяли парный титул в Майами

Американский дуэт София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс выиграл парный разряд на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче за титул американки оказались сильнее второго сеяного тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Майами. Финал

София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 4:6. 7:6(5), 11-9

Отметим, что изначально Кенин и Маттек-Сэндс не должны были играть в Майами. Они попали в сетку, когда другая пара отказалась от участия.

В первом раунде американки на чемпионском тай-брейке переиграли дуэт Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия).

В этом сезоне Кенин и Маттек-Сэндс также взяли титул WTA 500 в Абу-Даби.