ФОТО. Ястремская и Калинина вместе прогулялись по Чарльстону
Украинские теннисистки готовятся к старту грунтового сезона
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина готовятся к выступлению на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Украинки прогулялись по центру города и выложили несколько совместных фотографий.
Отметим, что Ястремская начнет со второго круга, где сыграет против Тамары Корпач или Дарьи Сэвилл.
Калинина также пропускает первый раунд, а во втором ее соперницей будет победительница матча Каролин Возняцки – Маккартни Кесслер.
На недавнем турнире в Майами Ястремская и Калинина дошли до 1/4 финала в парном разряде, но в Чарльстоне они заявлены только в одиночный разряд.
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