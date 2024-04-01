ФОТО. Ястремская и Калинина вместе прогулялись по Чарльстону

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина готовятся к выступлению на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Украинки прогулялись по центру города и выложили несколько совместных фотографий.

Отметим, что Ястремская начнет со второго круга, где сыграет против Тамары Корпач или Дарьи Сэвилл.

Калинина также пропускает первый раунд, а во втором ее соперницей будет победительница матча Каролин Возняцки – Маккартни Кесслер.

На недавнем турнире в Майами Ястремская и Калинина дошли до 1/4 финала в парном разряде, но в Чарльстоне они заявлены только в одиночный разряд.