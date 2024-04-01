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  4. ФОТО. Ястремская и Калинина вместе прогулялись по Чарльстону
WTA
01 апреля 2024, 11:46 |
618
1

ФОТО. Ястремская и Калинина вместе прогулялись по Чарльстону

Украинские теннисистки готовятся к старту грунтового сезона

01 апреля 2024, 11:46 |
618
1
ФОТО. Ястремская и Калинина вместе прогулялись по Чарльстону
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина готовятся к выступлению на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Украинки прогулялись по центру города и выложили несколько совместных фотографий.

Отметим, что Ястремская начнет со второго круга, где сыграет против Тамары Корпач или Дарьи Сэвилл.

Калинина также пропускает первый раунд, а во втором ее соперницей будет победительница матча Каролин Возняцки – Маккартни Кесслер.

На недавнем турнире в Майами Ястремская и Калинина дошли до 1/4 финала в парном разряде, но в Чарльстоне они заявлены только в одиночный разряд.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина фото lifestyle WTA Чарльстон
Источник Instagram
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