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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 11:46 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:47
34
0

Денис КУЗЫК: «Очень трудно было дожать Верес»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Вересом»

01 апреля 2024, 11:46 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:47
34
0
Денис КУЗЫК: «Очень трудно было дожать Верес»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

– Денис, поздравляем с победой! Тяжелая игра оправдала ожидания?

– Да, мы ожидали именно такого матча. «Верес» очень хорошо обороняется, очень трудно было их дожать. Конечно, хорошо, что их игрок получил красную карточку. После этого нам стало несколько легче. В целом моментов было достаточно, просто некоторое время не могли их реализовать. Все сложилось удачно для нашей команды. Когда уже забили второй гол, я был заменен. После этого стало спокойнее психологически. «Кривбасс» выиграл, поздравляю с этим всех нас, болельщиков. Двигаемся дальше.

– В последних матчах победы даются тяжело. Как считаешь, возможно, это уже так соперники настраиваются на нас как на лидера?

– Причины в соперниках, ведь, конечно, все на нас настраиваются с двойной мотивацией. Тем более, чем меньше остается туров до конца, тем ценнее зачетные баллы. Сейчас разыгрываются «чемпионские» очки, нельзя их терять. Хорошо, что забиваем свои голы и не пропускаем уже который матч подряд.

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Источник ФК Кривбасс
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