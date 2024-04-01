Денис КУЗЫК: «Очень трудно было дожать Верес»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в матче 22-го тура УПЛ.

– Денис, поздравляем с победой! Тяжелая игра оправдала ожидания?

– Да, мы ожидали именно такого матча. «Верес» очень хорошо обороняется, очень трудно было их дожать. Конечно, хорошо, что их игрок получил красную карточку. После этого нам стало несколько легче. В целом моментов было достаточно, просто некоторое время не могли их реализовать. Все сложилось удачно для нашей команды. Когда уже забили второй гол, я был заменен. После этого стало спокойнее психологически. «Кривбасс» выиграл, поздравляю с этим всех нас, болельщиков. Двигаемся дальше.

– В последних матчах победы даются тяжело. Как считаешь, возможно, это уже так соперники настраиваются на нас как на лидера?

– Причины в соперниках, ведь, конечно, все на нас настраиваются с двойной мотивацией. Тем более, чем меньше остается туров до конца, тем ценнее зачетные баллы. Сейчас разыгрываются «чемпионские» очки, нельзя их терять. Хорошо, что забиваем свои голы и не пропускаем уже который матч подряд.