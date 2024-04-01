Украина. Премьер лига01 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:37
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Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Хавбек «Шахтера» поздравил вингера «Динамо»
01 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:37
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Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал возвращение после травмы на поле хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.
«С возвращением, Старичок», – написал Степаненко в комментарии к посту Ярмоленко в инстаграме.
Как известно, в воскресенье, 31 марта, в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле с октября прошлого года и отметил это событие голом. Вингер «Динамо» восстанавливался после травмы колена.
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обое достойны уважения.