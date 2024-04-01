Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал возвращение после травмы на поле хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«С возвращением, Старичок», – написал Степаненко в комментарии к посту Ярмоленко в инстаграме.

Как известно, в воскресенье, 31 марта, в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле с октября прошлого года и отметил это событие голом. Вингер «Динамо» восстанавливался после травмы колена.