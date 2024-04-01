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  4. Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:37
908
4

Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко

Хавбек «Шахтера» поздравил вингера «Динамо»

01 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:37
908
4
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал возвращение после травмы на поле хавбека киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«С возвращением, Старичок», – написал Степаненко в комментарии к посту Ярмоленко в инстаграме.

Как известно, в воскресенье, 31 марта, в матче 22-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:1) Ярмоленко впервые вышел на поле с октября прошлого года и отметил это событие голом. Вингер «Динамо» восстанавливался после травмы колена.

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Тарас Степаненко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Ворскла - Динамо травма
Источник Instagram
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Gargantua
два мощных старичка.
обое достойны уважения.
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+2
Mishka_Tayson
Приємно, що хлопці в Інстаграмі українською почали писати.
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0
vazazh
Пустячок, який нікому не потрібен. Жаль, що Ребров має за ним тугу.
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-5
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